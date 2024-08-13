Бюро экономической безопасности в Киевской области выявило и изъяло более 4,7 млн ​​евро неучтенных наличных.

В рамках следствия по делу об уклонении от уплаты налогов группой компаний- поставщиков продуктов для Министерства обороны стало известно, что средства перевозила бухгалтер компании в багажнике автомобиля.

Как сообщает пресс-служба БЭБ, женщина не смогла объяснить происхождение изъятых средств.

По информации БЭБ, в период 2022-2023 годов компания поставила в Министерство обороны продукцию на сумму 14,5 млрд грн по НДС.

В то же время, по документам, компания якобы совершала бестоварные операции по поставке продуктов через фиктивные предприятия.

Таким образом, это позволило им безосновательно сформировать расходы по налоговому кредиту по НДС и избежать уплаты налогов в значительных размерах.

"Владелец компании "Мит Пром" Татьяна Глиняна, которая занималась поставкой продуктов для Минобороны по завышенным ценам и чьи 4.7 млн ​​евро черной кассы изъяло БЕБ — родственница известного в Киевской области областного депутата от партии ЕС — Леонида Глиняного. Это именно та предпринимательница, какая была разоблачен на схематозе вокруг закупки яиц для ВСУ по 17 грн/ шт. Леонид Глиняный входит в орбиту олигарха Павла Фукса", - сообщили в Телеграмм-канале "Компромат.leaks".

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