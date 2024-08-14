Об этом пишет на сайте Цензор политолог Марьян Ощановский.





Прошло чуть больше года с тех пор, как НАБУ и САП сообщили о подозрениях членам организованной преступной группировки Андрея Гмырина за хищение средств предприятий Фонда государственного имущества Украины. Напомню, что на момент совершения преступлений в состав этой организованной группы входил и сам тогдашний глава ФГИУ Дмитрий Сенниченко.

Подозрения получили: сам Сенниченко, его экс заместитель Денис Кудин, два директора Одесского припортового завода (Синица и Парсентьев), и еще несколько "смотрящих": Присяжнюк, Колот, Горбуненко. Казалось бы, в истории поставлена ​​жирная точка: все персонажи с подозрениями и в международном розыске, схемы ликвидированы, а сам ФГИ зарабатывает средства – чисто, честно и прозрачно!

Но давайте подробнее разберемся, что происходит на самом деле...

В апреле этого года, после длительного простоя, был запущен химический завод "СумыХимПром". Сначала новый директор Захаренко собрал вокруг себя команду профессионалов, и объявил поэтапный план возрождения предприятия. Но через некоторое время стало понятно, что фактически без всякого тендера завод был отдан в давальческую схему компании ООО "ТД "УКРМИНХИМ". Эта компания поставляет "СумыХимПрому" все производственное сырье (серу, аммиак, фосфориты, хлористый калий), а затем берет на продажа произведенные заводом комплексные удобрения. В чем смысл? Эта компания не имеет собственных шахт и карьеров. Как раз в этом и схема! Вместо нормальной работы, завод попадает в зависимость от частной конторы и несет убытки, якобы "дорогое" сырье приблизительно $20-30 на тонне, а государственный завод теряет с каждой такой поставки примерно $300- 400 тысяч!

"УКРМИНХИМ" покупает сырье не напрямую у производителей, а у сети европейских компаний-однодневок, зарегистрированных в разных странах. Именно они помогают рисовать завышенные цены. По моим данным, всю эту сеть контролирует один человек – Виталий Викторович Логинов. Также Виталий Логинов контролирует физическую доставку и отгрузку всех грузов из Сум через свою экспедиторскую компанию.





Вот для примера один из последних контрактов на поставку фосфоритов ООО "ТД "УКРМИНХИМ" от словацкой прокладки Z9 Impex sro 1 августа 2024 года - цена на якобы египетские фосфориты €107 евро за тонну. Позже это сырье пойдет на "Сумы ХимПром". В настоящее время реальный египетский поставщик фосфоритов Chem Source Egypt предлагает то же самое сырье по $40-50 за тонну.













Но это еще не все. Посмотрите на коносамент по еще одной недавней поставке якобы "египетских" фосфоритов для "СумыХимПрома". Его почему-то загружают в Ливане, почти на границе с Сирией. Так происходит потому, что фосфориты действительно имеют сирийское происхождение. Похоже, что подсанкционный продукт союзника России только маскируется под египетский с помощью поддельных сертификатов происхождения. Также можно увидеть, как по такой же схеме, завозят на Сумы и "узбекский" калий из Грузии. А на самом деле он может быть просто русским.







Исследовав другую деятельность Виталия Логинова на предприятиях ФГИУ, выходит, что он контролирует все грузопотоки Объединенной горно-химической корпорации (ОГХК), транспортируя сотни тысяч тонн ильменитовой руды по железной дороге и отгружая их через причалы Одесского припортового завода.

Из источников, близких к титановой отрасли, стало известно, что Логинова якобы "завели сверху" в качестве неофициального советника главы ОГХК в 2023 году. В центральном офисе предприятия в Киеве его представили как "смотрящего от Офиса президента". Интеграцию Логинова в потоки предприятия обеспечил тогдашний исполняющий обязанности директора ОГХК Димитри Каландадзе, не имевший гражданства Украины. В свою очередь, Логинов позиционировал себя как человека близкого лично к главе ГУР МО Кириллу Буданову и одному из руководителей ОП. Есть ряд свидетелей, которым он рассказывал, как будто бы участвовал в спецоперациях Главного управления разведки, а его куратором был "лично заместитель Буданова". Каким-то образом ему предоставили секретный кабинет в центральном офисе ОГХК – "стекляшку". А затем из этой "стеклашки" влияние и интересы Логинова распространились на другие стратегические предприятия Украины (Одесский припортовый завод, "Сумыхимпром" и т.п.). В частности, известно, что "герой войны Логинов" пытался провернуть аферу с кредитованием государственным Укрэксимбанком ОГХК для дальнейшего вывода средств "в помощь запуску ОПЗ" путем предоставления финансовой помощи от одного предприятия к другому. И действительно, потоки ильменита идут через грузовые причалы ОПЗ, которые технически для этого не предназначены, поэтому там явно есть какая-то связь...

Возникает закономерный вопрос, кто же конечный бенефициар теневой деятельности смотрящего Логинова и поставок ильменита? Известно, что титановый ильменит является базовым компонентом производства всего спектра российского оружия, включая баллистические ракеты. Кроме того, интересным фактом является то, что член правления ОГХК Захарченко был переведен на должность директора "Сумыхимпрома" вскоре после появления Логинова в ОГХК, что свидетельствует об их возможном знакомстве. Есть еще много интересных фактов и событий, но самый главный вопрос состоит в том, откуда взялся этот персонаж и чьи задачи он выполняет.

Что касается Одесского припортового завода, то исполняющим обязанности директора там стал некий Юрий Ковальский. А представлять его коллективу завода приехал Александр Мужель, - теневой представитель того же Гмырина в Украине по прозвищу "Француз".







Александр Мужель

Сейчас Виталий Логинов пытается протащить на Припортовом заводе такую ​​же скрытую давальческую схему, как и на "СумыХимПроме" - недавно в нескольких изданиях появилась информация о харьковской компании "АГРОТОРГГРУП", которая "выиграла 25 июля тендер на поставку газа на ОПЗ ,13 млрд грн! В одной из публикаций писали, что компанию связывают с торговлей российским аммиаком. В 2022 году "Агроторггрупп" через малоизвестную товарную биржу "Приднепровье-2021" приобрела 10 000 тонн аммиака, находившегося под арестом АРМА. Тогда нардеп и заместитель председателя финкомитета Верховной Рады Ярослав Железняк утверждал, что у этих аукционов были признаки коррупционной схемы.

Кое-где в телеграмм-каналах писали, будто к этой компании имеет отношение некий донецкий бандит из девяностых Гиви Немсадзе. Проинформированный анонимный источник сообщил, что это не так, и в действительности "Агроторггрупп" также контролирует Виталий Логинов.

Цитирую: "Все на рынке знают, что Виталий Логинов контролирует Сумы, ОГХК и Припортовый. Он занимается всей логистикой, поставкой и продажами. Также у него есть два партнера – Александр и Дмитрий, которые живут во Франции, и тема поставки газа на ОПЗ – их, а Немсадзе – это, чтобы запутать читателей телеграмм-каналов. Сам (ред. Виталий) представляется всем директорам госпредприятий, то сотрудником Главного управления разведки, то Службы безопасности Украины, словом, решает вопрос как куратор от Фонда..."

Становится очевидным, что все предприятия ФГИУ вновь погрязли в паутине института "смотрящих". Все это схемы и люди Гмырина, Александра "Француза" Мужеля, и их нового фронт-мена Виталия Логинова, не позволяющего госпредприятиям работать на государство, прикрываясь Главным управлением разведки и Службой безопасности Украины. Непонятно только, как ГУР и СБУ разрешают "своему человеку" возить на украинские госпредприятия грузы из подсанкционных стран. Или это такая "спецоперация"?

Многие детали указывают на то, что именно Андрей Гмырин и является кукловодом, стоящим по этой многогранной схеме. Да, он в розыске и под подозрением от НАБУ, и, похоже, даже скрываясь за границей, он сумел дотянуться до Украины, до сих пор дергает за ниточки в предприятиях ФГИУ.

Имеет ли этот схематоз покровителей на высших ступенях власти или просто афера мошенников под шумок войны, можно только догадываться. Но коррупционная составляющая этих процессов напрямую бьет по доверию к Президенту Украины на международной арене. Во время войны здесь как у Агаты Кристи: "Ищите, кому это выгодно..."