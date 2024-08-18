О Дмитрие Шенцеве - махинаторе и «регионале», которому лично путин вручил медаль за популяризацию русского языка за последние годы уже была озвучена и опубликована уйма компрометирующих материалов и доказательств его участия в схематозах и работе на спецслужбы рф. Однако его любимое детище - криптобиржа WhiteBIT, которую не раз ловили на сотрудничестве со спецслужбами рф и отмывании денег продолжает работать в Украине.

Об этом пишет портал Акценты. Публикуем материал без комментариев и ремарок. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, предоставленные и опубликованы сторонними информационными ресурсами.

Официальным владельцем криптовалютной биржи является харьковчанин Владимир Носов, однако он лишь «фунт» за которым скрываются настоящее хозяева — семейство сторонников путина Дмитрий и Никита Шенцевы.

Криптобиржа WhiteBIT: кто дергает за ниточки Владимира Носова



Криптовалютная биржа WhiteBIT заявляет о себе как о компании украинского происхождения, основанной в 2018 году. Владимир Носов — её публичное лицо и официальный руководитель. На момент создания WhiteBIT среди его бизнес-партнёров числились Мария Репешко, Анна Янковская и Никита Шенцев. В 2023 году, когда против биржи началось расследование, Шенцев и Репешко продали свои акции Носову. Однако, по инсайдерской информации, настоящим владельцем криптобиржи считается семья Шенцевых, в частности Дмитрий Шенцев, известный политик и бывший депутат от Партии регионов. Он якобы использует WhiteBIT для проведения финансовых операций с российскими деньгами.



СМИ сообщают, что в настоящее время отец и сын Шенцевы находятся на территории России. Никиту Шенцева лишили украинского гражданства, что объясняется его пророссийскими взглядами. Дмитрий Шенцев был активным сторонником так называемой «Новороссии», а также получил награду от президента России Владимира Путина за содействие в продвижении русского языка. В январе 2014 года он голосовал за репрессивные законы, направленные против Майдана, а в 2018 году — против закона о признании украинского суверенитета над оккупированными частями Донбасса.



Дмитрий Шенцев известен своей поддержкой пророссийской политики и продолжает оказывать содействие России. WhiteBIT, по мнению некоторых источников, играет роль в выводе средств сторонников России за пределы Украины и в отмывании российских финансов.



WhiteBIT: отмывание денег для российских спецслужб и друзей «регионалов»



С начала полномасштабного вторжения рф в Украину и введения санкций против российских банко, криптовалютные биржи становятся ключевыми точками для обхода финансовых ограничений. Использование офшорных структур, подобных тем, что связаны с WhiteBIT, помогает скрывать истинных бенефициаров и цели транзакций.



Криптобиржа WhiteBIT стала ключевым инструментом для вывода денег за границу представителями бывшей украинской элиты, связанных с пророссийскими силами. Среди них – сторонники "русского мира" и бывшие политики из ОПЗЖ и Партии регионов, которые после начала полномасштабной войны активно используют биржу для выведения капитала. Эти средства идут на покупку элитной недвижимости за рубежом, приобретение дорогих автомобилей и развитие бизнеса в Европе и других странах. Кроме того, по данным СМИ, семья Шенцевых через WhiteBIT помогает проводить финансовые операции с российскими деньгами.





В феврале 2023 года Высший антикоррупционный суд Украины поручил НАБУ провести расследование в отношении возможного незаконного вывода средств через WhiteBIT и её связи с Россией. Вскоре после этого Никита Шенцев, сын известного политика Дмитрия Шенцева, формально продал свои акции компании Владимиру Носову.

Носов стал публичным лицом WhiteBIT и активно продвигает биржу в украинских медиа, выступая в качестве её основателя и дистанцируясь от конкурентов, работающих в России.

WhiteBIT имеет сложную корпоративную структуру, которая включает девять компаний, зарегистрированных в различных юрисдикциях. Одна из них находится в Эстонии, а другие — в Великобритании. Наиболее старой является эстонская компания, однако особое внимание привлекает британская WhiteBIT Solutions LLP, за которой стоят два офшорных бенефициара: Whitebit LTD и Coddan Nominee, зарегистрированные на Сейшельских островах. Эти компании имеют тот же адрес, что и регистратор Nobel Capital Group, что может свидетельствовать о наличии сети офшорных структур.

Coddan Nominee является частью крупной офшорной сети и фигурирует среди основателей компании Sofbiz, которая подозревается в финансировании попытки государственного переворота в Черногории в 2016 году. По данным местных следователей, 1,5 миллиона евро, вложенные Sofbiz, должны были быть использованы для убийства тогдашнего премьер-министра Черногории Мило Джукановича, чьё стремление вступить в НАТО вызвало сопротивление заинтересованных пророссийских сил. Журналистское расследование группы Bellingcat и её партнёра The Insider выявило, что в подготовке переворота были замешаны сотрудники ГРУ РФ Эдуард Шишмаков и Владимир Моисеев. Они действовали при поддержке пророссийских политиков в Черногории, а также привлекали сербских наёмников для реализации плана.

Несмотря на скандал, связанный с причастностью Coddan к перевороту, компания не была ликвидирована. Более того, она продолжает действовать и участвует в основании крупных проектов, таких как WhiteBIT. Это ещё больше усиливает подозрения в том, что криптобиржа может быть связана с российскими спецслужбами и оказывать содействие пророссийским политикам в Украине и за её пределами.

Как криптобиржа WhiteBIT обманывает своих клиентов





Помимо подозрений в содействии российским спецслужбам, криптобиржа WhiteBIT также известна случаями обмана своих пользователей. Так 21 ноября 2023 года биржа оказалась в центре скандала после того, как предоставила возможность обмена новыми токенами до официального старта торгов, что привело к резкому падению их цены.

Биржа объявила о запуске новой криптовалюты WorldToken (WORLD), созданной игровой студией World Challenge Game. Многие пользователи сочли эту монету надёжной и решили стать "ранними птичками" — первыми инвесторами, которым предоставили возможность приобрести часть токенов до официального начала торгов. В обычной практике "ранние птички" продают часть активов при старте торгов, чтобы вернуть инвестиции и заработать на разнице в цене. Однако WhiteBIT пошла по другому сценарию.

Биржа допустила ошибку, не закрыв доступ к обмену токенов до начала официальных торгов. В результате рынок оказался перенасыщен монетами ещё до официального старта, что привело к обвалу цены.

"Те, кто приобрёл WorldToken заранее, фактически остались с обесценившимися активами, несмотря на то, что покупали их по курсу один доллар за токен. После начала торгов цена токена едва поднялась и вскоре рухнула," — сказал один из разочарованных участников рынка.

Таким образом, WhiteBIT оставила своих клиентов в убытке, фактически лишив их шанса на ожидаемую прибыль. Теперь пользователи не знают, что делать с монетами, которые принесли не выгоду, а серьёзные финансовые потери.

С учетом деятельности криптобиржи она представляет серьёзный интерес как для украинских спецслужб так и для международных финансовых регуляторов, поскольку её деятельность явно свидетельствует о мошенничестве в отношении клиентов и может быть служить каналом для вывода капиталов и отмывания денег, связанных с агрессией России против Украины.