Депутат и заместитель председателя фракции "Слуга Народа" в Киевоблсовете Сергей Левченко попал в скандал.

Как сообщается на портале "Antikor", 04.07.2024 года на основании определения Печерского районного суда г. Киева, сотрудниками ГБР при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора, в рамках уголовного производства в ЕРДР №12013110060002990, проведены обыски с целью выявления у Левченко и документов, подтверждающих причастность депутата Левченко и других, близких к нему, к совершению преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) имущества, полученного преступным путем.

Изъятые документы подтверждают регистрацию прав собственности или использования такого имущества. Кроме того, были изъяты вещественные доказательства: телефоны, планшеты, компьютеры, бумажная бухгалтерия и прочее.

Уголовное производство расследуется в отношении кума-коррупционера Сергея Левченко — экспредседателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого, который сейчас находится в Европе.

Тупицкий в свое время решил мошенническим путем завладеть имущественными активами ЗАО "Зуевский энергомеханический завод" на сумму более 40 млн. грн. и впоследствии легализовать имущество, полученное преступным путем, а также совершил другие преступления в составе преступной организации.

Очень «неожиданным» для всех правоохранителей стало то, что соучастником преступления Тупицкого и Владислава Дрегера стал кум первого — донецкий бизнесмен Сергей Левченко, впоследствии которого влиятельный судья протащил в депутаты «Слуги Народа» Киевщины.

В схеме Левченко выступил посредником и через свою компанию ПО «Ломбард» код ЕГРПОУ 32051192 помогал друзьям, проводя все черные транзакции и легализуя украденные средства. Через счета ПО "Ломбард" осуществлялись фиктивные услуги и выплаты. Все обнаруженные документы, в том числе печать «Полного Общества «Ломбард», изъяты сотрудниками ГБР и на них через суд наложен арест.

ГБР обнаружил документ — распечатку по ресторанному бизнесу — вложенные Левченко средства на сумму 639 856$, которые, конечно, не отражены в его декларации. Также была изъята черная бухгалтерия Левченко, в том числе «сведения об итоге по двум объектам на сумму $791 849».

Информация о проведенных следственных действиях.

Источник: antikor .