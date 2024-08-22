Жрице Фемиды вышла боком шикарная свадьба.



Пишет сайт crime-ua.

Не всё спокойно в храме Фемиды. А конкретно – в Северном апелляционном хозяйственном суде. В эпицентре скандала снова оказалась неутомимая труженица этого учреждения – судья Марина Барсук.

Как пишет Павел Шульц в своем обзоре для проектов CRiME и [громкие дела], на днях в ряде интернет-СМИ первого эшелона промелькнула заметка о том, что в 2021 году опальный олигарх Игорь Коломойский почтил своим присутствием бракосочетание судьи Марины Дидыченко с юристом Виктором Барсуком (на фото выше). СМИ просто не смогли обойти вниманием тот факт, что жених является адвокатом олигарха, а невеста заседала в судебных процессах, где де-факто олигарх был одной из сторон.

В «топовых» СМИ заметка промелькнула и исчезла.

Но не бесследно. Уже в понедельник, 19 августа её подхватили интернет-издания калибром поменьше.

Публикация примечательна тем, что в ней присутствует видео со свадьбы Барсуков. И на видео в свою очередь присутствует лично Игорь Валерьевич.

Кроме того, в публикации говорится, что согласно Единому государственному реестру судебных решений, судья Марина Барсук принимала участие в рассмотрении как минимум двух дел, связанных с Игорем Коломойским. На самом деле их гораздо больше, а в одном из примеров неизвестный автор заметки «ударил в штангу» - в том деле Коломойским даже не пахнет (поэтому тот судебный процесс мы упоминать не будем).

Первое дело связано с иском «Никопольского завода ферросплавов» к «ПриватБанку».



В 2009 году «ПриватБанк» предоставил заводу с орбиты Коломойского кредит на $36,1 млн. Поскольку на тот момент финучреждение также контролировалось олигархом, по сути он одолжил деньги сам у себя, переложил из кармана в карман. Однако после национализации «Приватбанка» Коломойский стал должен эти деньги государству.

Северный апелляционный хозяйственный суд своим постановлением от 14 апреля 2021 года долг Коломойского перед государственным банком «простил». Председательствовала в этом процессе судья Марина Дидыченко, еще не успевшая сменить фамилию на Барсук.

Второе дело касается ПАО «Укрнафта», которое также долгое время «доил» Игорь Валерьевич.

В 2015 году «Укрнафта», пребывающая тогда в орбите олигарха, без оплаты налила обществу с ограниченной ответственностью «Котлас», подконтрольному Коломойскому, сырой нефти на 3,48 млрд. Мутную сделку начало расследовать Национальное антикоррупционное бюро. Параллельно НАБУ через хозсуды добивалось расторжения сделки между «Укрнафтой» и «Котласом», чтобы вернуть имущество госкомпании, оказавшееся в цепких руках Коломойского. За несколько лет судебных тяжб «антикоррупционерам» удалось отсудить большую часть нефти (на 2,48 млн грн).

Но после выборов в 2019-м (президент Владимир Зеленский поначалу был крайне лоялен к Коломойскому, принявшему посильное участие в приходе «зеленых» к власти) олигарху удалось добиться пересмотра предыдущих судебных решений по сделкам «Котласа» с «Укрнафтой». Не последнюю роль в этом сыграл Северный апелляционный хозяйственный суд. В коллегии, рассматривавшей дело «Котласа», заседала Марина Дидыченко, будущая Марина Барсук.

Отмена предыдущих судебных решений по иску НАБУ дала возможность фирме Коломойского в 2020-м заключить с «Укрнафтой» весьма выгодное мировое соглашение: «Котлас» получил рассрочку до 2025 года на 2,48 млн грн и избежал выплаты штрафов, пени и т.п. на сумму, превышающую полмиллиарда гривен.

Ну, и напоследок вкратце упомянем третье, самое свежее дело, в котором судья Марина Барсук тесно переплетается с интересами олигарха Коломойского.

Есть одна из крупнейших газодобывающих компаний Украины – «Укрнафтабуриння». Она эксплуатирует самое перспективное газовое месторождение – Сахалинское в Харьковской области. До национализации через нидерландскую JKX Ukraїne B.V. «Укрнафтобуриння» контролировал Игорь Коломойский.

2 октября прошлого года JKX Ukraїne B.V. Коломойского начала судебную тяжбу по возвращению компании взад. С этой целью «голландцы» подали в Хозяйственный суд Киева соответствующий иск против государственной «Укрнафты», которая вместе с АРМА контролирует национализированную компанию.

Процесс в первой инстанции длился девять месяцев. Киевский хозсуд разродился окончательным вердиктом 5 июня этого года: в удовлетворении иска отказать.

Естественно, людей Коломойского такое решение отнюдь не удовлетворило, и они 1 июля пошли с апелляцией в Северный апелляционный хозяйственный суд. В судейскую коллегию, принявшую к рассмотрению заявление истца, вероятно, чисто случайно вошла Марина Барсук, на свадьбе которой гостил фактический владелец компании-истца.

Обалдевшие от такого поворота событий юристы «Укрнафты» заявили отвод жене олигаршьего адвоката. Они дипломатично указали, что «ЧАО «Укрнафта» сомневается в беспристрастности и независимости судьи Барсук Марины Анатольевны при рассмотрении и решении [этого] дела или других дел, участником которых является ЧАО «Укрнафта».



Но 5 августа коллегия Северного хозсуда, собравшаяся рассмотреть отвод, постановила, что «не вправе оценивать и принимать решение об обоснованности или необоснованности заявления об отводе судьи Барсук М.А.». То есть, Марина Барсук осталась в деле.