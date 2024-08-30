Народный депутат Марьяна Безугла подвергла критике назначение начальником штаба Командования сил беспилотных систем ВСУ Романа Гладкого.



У себя в телеграммах она написала, что он был подозреваем в госизмене, шпионаже и коррупции, а также не имеет никакого опыта работы с БПЛА.

“В сети появилась информация о назначении начальником штаба Командования сил беспилотных систем ВСУ Романа Гладкого, не только не имеющего никакого опыта работы с БПЛА, но и подозреваемого в государственной измене, шпионаже и коррупции, а также имеющей жену с российским паспортом, дочь выступала на соревнованиях за Россию”, - написала Безугла.

Она сообщила, что назначение действительно состоялось и у нее есть вопрос, как Гладкий прошел проверку СБУ.

“Непонятно, как он прошел проверку Службы безопасности Украины и до сих пор занимает самые высокие должности. Выходец из Крыма, капитан военно-морских сил с такой репутацией и никогда не имел отношения к дронам! Что знаю, назначение именно этого человека начальником штаба сознательное решение Сырского. Он был отправлен туда как "созерцай", несмотря на протесты Вадима Сухаревского и его команды. Это типичный подход, который был использован многократно. В частности, такая же ситуация у Игнатова, которого Президент назначил на руководство фронтом вместо Содоля. У Гнатова начальник штаба – сын друга Содоля, равно как и руководители группировок (ОТУ) – от Содоля и Сырского. Кризис и хаос в управлении на восточном фронте сейчас результат кумовства, ручного контроля и вмешательства до уровня взвода со стороны Сырского параллельно с выводом подразделений из Донецкой области”, - написала Безугла.

Также назначением возмутилась Мария Берлинская — ветеранка российско-украинской войны, руководитель проекта технологического усиления Сил безопасности и обороны Украины Victory Drones, которая была одной из тех, кто начал активное использование БПЛА в войне.

“Назначен новый начальник штаба Командования Сил Беспилотных Систем. Жена с русским паспортом, ребенок выступает за русские спортивные клубы. К этому подозрение в госизмене, шпионаже и коррупции. Никакого опыта в беспилотниках. И вот сейчас именно он должен сильно развить в стране беспилотные системы”, - написала Берлинская.

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