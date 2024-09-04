Депутат Верховной Рады Марианна Безуглая опубликовала фото российского паспорта "Гладкой Елены".



На своей странице в Facebook депутат отметила, что несмотря на то, что документ просрочен, это не отменяет факта российского гражданства Елены Гладкой.

Безуглая обратилась в Службу безопасности Украины (СБУ) с просьбой провести соответствующую проверку.

Хотя он и просрочен, это никоим образом не отменяет его российское гражданство. Выдержка из СПО СК: АС "Российский паспорт". Прошу Служба безопасности Украины проверить и учесть в работе", – написала Безуглая.

Напоминим, во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки было принято решение о временном отстранении Романа Гладкого от исполнения служебных обязанностей.

"Главнокомандующим Вооруженными силами Украины принято решение о проведении дополнительной специальной проверки органами СБУ начальника штаба командования Сил беспилотных систем капитана первого ранга Романа Гладкого. На время проверки он будет отстранен от выполнения служебных обязанностей по должности", — говорится в заявлении Генштаба.



Напомним, в апреле 2018 года Гладкий был отстранен, а затем уволен с должности начальника штаба Военно-морских сил Украины, занимавший с июля 2016 года. Тогда появилась информация о наличии российского гражданства у его жены, проживающей в оккупированном Крыму вместе с дочерью - спортсменкой, участвовавшей в соревнованиях по плаванию за Центральный спортивный клуб армии РФ.

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