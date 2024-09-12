Правоохранители провели обыски у ряда сотрудников криптовалютных бирж, вероятно, из орбиты бизнесмена Богдана Прилепы. Его обвиняют в организации схемы завладения криптовалютными средствами, предназначенными для закупки БПЛА для Вооруженных Сил. Есть подозрения, что участники схемы вывели более 1 млрд грн с чужих криптосчетов якобы в интересах криминальных структур и спецслужб страны-агрессоры. Если данные подтвердятся, Прилепе и его сообщникам может грозить пожизненное заключение за госизмену.

Об этом сообщили источники "СтопКор" в силових структурах. Отмечается, что расследование проводится в сотрудничестве с европейскими правоохранительными органами.

Уточняется, что во время обысков, среди прочего, были изъяты жесткие диски и патроны.

По данным источников, расследуется возможный факт совершения уголовного правонарушения группой лиц под руководством Прилепы. Они с использованием технических возможностей бирж, возможно, присвоили доступы к системе у бывшего украинского совладельца, после чего появилась возможность заблокировать на счетах и присвоить средства патриотически настроенных пользователей бирж на сумму более миллиарда гривен.

"Из источников в правоохранительных органах редакции стало известно, что Прилепа рассматривается как вероятный инициатор масштабной аферы. Следствие предполагает, что именно он предоставлял техническим сотрудникам указания по блокированию средств и последующему частичному выводу их из системы в собственных целях и, возможно, в интересах россиян", – отмечают в издании.

Как выяснили правоохранители, по данным источников, заблокированы и присвоены именно средства на кошельках, которые предназначались для приобретения беспилотников для ВСУ.

"И Прилепе об этом факте было точно известно. Это подтверждается свидетельскими показаниями, а именно сотрудников, которые работали и до сих пор работают на Богдана", – утверждают журналисты.

По их словам, подобные действия, несущие угрозу обороноспособности и нацбезопасности Украины в условиях военного положения, можно квалифицировать не просто как мошенничество, но и как государственную измену (ст. 111 Уголовного кодекса).

"Насколько нам известно, сейчас активно идет сотрудничество между правоохранительными органами Украины, ОАЭ и европейских стран. Исходя из вышеизложенных фактов, инкриминируемых Богдану Прилепе и его сообщникам, дельцу может грозить пожизненное заключение", – отмечает издание.

Оно утверждает, что Богдан Прилепа известен в ИТ-кругах как "полукриминальный элемент", специализирующийся на запуске так называемых блокчейн-стартапов. В 2018 году он стал Chief technical officer криптовалютной биржи Сoinsbit. Также работал CEO на бирже Qmall и Pateх.

По данным издания, после начала полномасштабного вторжения Прилепа выехал в Дубай (ОАЭ). По данным журналистов, бизнесмен релоцировал туда же технический персонал подконтрольных ему IT-структур.

"Вскоре тысячи пользователей Сoinsbit и других бирж (как из Украины, так и со всей Европы) с орбиты псевдобизнесмена сообщили о том, что не могут вывести свои деньги из системы из-за их блокировки в криптокогельках. Речь шла о суммах от 300 до 30 тыс. долларов", – сообщают расследователи.

Источники утверждают, что именно в этот период Богдан Прилепа вступил в "тесную коллаборацию с российскими криминальными авторитетами". Отмечается, что последние ведут организованную преступную деятельность в стране-агрессоре и за ее пределами при содействии ФСБ России.

"В декабре 2023 года подконтрольные Прилепе технические работники перекрыли все доступы к системе его экс-компаньона. А сам Богдан, вероятно, полностью попал под влияние российского криминалитета, прервав любое общение с активно донатившими на ВСУ украинцами", – отмечает издание.

По данным источников, в Украине Прилепа для отбеливания репутации финансирует за счет украденных средств многочисленные проекты, которые призваны создать для него в медийному поле репутацию успешного бизнесмена, патриота и мецената-филантропа.