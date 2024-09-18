Профильный журналист информационного агентства "Стоп Коррупции" Игорь Хмурый исследует актуальную тему для украинского общества, а именно - производство и поставки бронезащиты для ВСУ. На своей странице в соцсети он продолжает рассказывать своим читателям детали прямых соглашений Государственного оператора тыла с украинскими производителями бронезащиты. После второй попытки узнать, кто из поставщиков не поставляет нужного по договорам количества товара - Хмурый опубликовал сообщение с собственным заключением и отметил, что расследование доходит до конца.

Об этом пишут Экономические новости.



По словам журналиста, он не дождался ответа всех производителей. Среди компаний, кому присылали запросы, были: "X3313", "УКРТАК", "ТЕМП-3000" и "АК-Инвестпром". Ответили всего две.

АК -Инвестпром ответил, что готов к коммуникации, но данных по выполнению заказов не предоставил. Руководство объяснило, что они фактически выполняют роль импортера, поэтому не считают себя отечественным производителем. А по поставкам и качеству посоветовали обращаться к заказчикам и органам контроля”, - отмечает Хмурий.

Как продолжает дальше, ответ одного из производителей еще больше обострил вопрос. В компании "Тэмп-3000" рассказали, что по состоянию на 23.08.24. Государственный оператор тыла заказал у них 115 663 комплекта (цифра требует уточнения!!!) бронежилетов разных классов. На момент ответа они отгрузили 100663 единицы. То есть – почти 90% от заказанного объема.

" А теперь вопрос – сколько в таком случае поставили другие законтрактованные компании, если при почти полном закрытии контрактов ТЕМПом, на четырех ДОТ записал всего 27,35% общего исполнения сделок", - пишет журналист далее.

По мнению профильного эксперта, возможно именно поэтому ДОТ не хотел раскрывать "сенситивную информацию", ведь нет желания озвучивать кто именно с производителей срывает контракты и портит общие показатели.

Как отмечает Хмурый, из четырех упомянутых компаний именно ТЕМП-3000 получил в начале лета заказ на конкурсной основе по 26 000 грн . И прямо перед этим тендером другие три фирмы получили сделки по более высоким ценам. Это обосновали неотложностью.

Но есть нюанс. Когда по прямым договорам контрагенты не справились... с некоторыми из них ДОТ просто заключил дополнительные соглашения, продлив сроки. И даже выдал аванс”.

Журналист размышляет, зачем были нужны эти прямые соглашения, если сам ДОТ подвинул даты выполнения работы, перед тем аргументировав эти договоры жесткими сроками. К тому же, зачем так спешить, если в ближайшее время планировалось провести масштабный конкурентный тендер по более низкой стартовой цене?

Более подробно с документами эту “лояльность” я продемонстрирую в следующем посту. Тем более, на днях должны исчерпаться уже и новые сроки… Осталось это все собрать и провести запланированный эксперимент. Как оно происходило – вы видели сами шаг за шагом. Следите за лентой, увидимся уже в скором времени, - завершает сообщение Хмурий.