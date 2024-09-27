Во время войны, когда вся страна борется за свою независимость, некоторые бизнесмены, связанные с пророссийскими политиками, продолжают получать миллионные государственные заказы, которые ставят под угрозу национальную безопасность Украины. В частности, речь идет о прикарпатских предпринимателях Петре Белзе и Богдане Пукише.



Соответствующий материал по этой теме опубликовало издание «Антикор».

По данным журналистов, благодаря тесным связям с Виктором Медведчуком, их компании продолжают получать многомиллионные государственные контракты. Например, компания «Анвитрейд» Белза, ранее напрямую поставлявшая нефтепродукты из России, до сих пор получает большие заказы на поставки топлива, в том числе для украинской армии. А юридические лица, которыми руководит Богдан Пукиш, такие как ООО ИВАПРОМ, ООО Фирма Химтехнопласт и ЧП Вестхим, имеют оборонные заказы на изготовление боеприпасов. Несмотря на то, что качество этой продукции часто не отвечает техническим требованиям, которые ставят под угрозу жизнь украинских солдат на фронте, соответствующие органы не принимают меры.

В статье отмечено, что, несмотря на многочисленные расследования и разоблачения, правоохранители предпочитают ничего не видеть, что может свидетельствовать о крепком политическом прикрытии, к которому, вероятно, причастен народный депутат Украины Федор Вениславский.

Журналисты отмечают, что такая ситуация не единичная и является тревожным сигналом для Украины, ведь в условиях войны сотрудничество с коррупционерами может иметь катастрофические последствия для безопасности государства. Общество должно требовать жесткой ответственности от тех, кто способствует подобным схемам, ведь на кону не только деньги, но и жизнь украинских солдат и будущее страны.