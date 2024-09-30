Депутат Киевоблсовета Сергей Левченко, кум и сожитель экспредседателя Конституционного суда Тупицкого, накупил элитные автомобили в разгар войны и уклоняется от уплаты налогов на миллионы гривен.

Во время войны Левченко стал владельцем ценных активов, а именно:

земельный участок 20 000 тыс м2 в Львовской обл;

Mercedes-Benz E 220 за 800 000 тыс. грн;

Mercedes-Benz S 350 за 1 млн 400 тыс. грн;

Наличными Левченко хранит 7 000 000 грн, $86 800 и $177 600, всего это – 19 000 000 грн кэша.

Отсутствует в декларациях Tesla Model X стоимостью под $100 000, на которой Левченко годами ездит в отмечаемый в журнале охраны облсовет, пишет сайт Антикор .

Еще об одном коррупционном скандале пишет паблик Компромат.Leaks.

Депутат Слуги Народа Киевщины Сергей Левченко украл у государства более 12 млн. гривен благодаря деятельности его загородного комплекса «KNZS Конча-Заспа Парк». Хотя его официальный заработок в 2023 году составлял 298 гривен!

Сергей Левченко уже закрыл сезон летнего отдыха в комплексе KNZS с миллионными доходами в месяц, из которых в бюджет попало менее 10 тысяч гривен.

Как так вышло? Дорогостоящие ивенты, мастер-классы с заморской едой и отдых у бассейна в «бунгало» KNZS стоимостью 2500 тысяч гривен в час и концертами известных звезд поддерживают роскошную жизнь фигуранта уголовного производства Левченко - кума экс-главы Конституционного Суда Украины Александра Тупы. Но при этом налоги от миллионного бизнеса не попадают в государственную казну.

Как оказывается, легализация средств от хищения государственного завода ЗАО «Зуевский энергомеханический завод» в Донецкой области – не единственный криминальный талант, которым владеет Левченко.

Слуга народа Левченко, который, как это ни смешно, является заместителем главы бюджетной комиссии Киевоблсовета во время войны, уклоняется от уплаты налогов в сверхбольших размерах, что является уголовным преступлением. Его ресторанный бизнес, о котором упоминается в уголовном производстве № 757/32161/24-к (639 тыс долларов неучтенных наличных), полностью находится в тени и оформлен на родственников.

Торговля в загородном комплексе производится без применения кассовых аппаратов, товар не учитывается, а доходы от выступления звезд вообще отсутствуют в декларации Левченко. Сокрытие дохода KNZS – это уголовное преступление. При том, что доход от продаж (услуг) в летний период составлял более 150 тыс. гривен в день.

По нашей информации, сейчас у Левченко незаконно трудятся более 15 работников и только за это штраф будет составлять более 1 млн гривен! А оформленные официально получают минимальную зарплату, а разницу на руки наличными.

Следственные органы уже изучают черную бухгалтерию деятельности ресторанного комплекса Левченко, который после громкого скандала начал переоформлять свой бизнес на подставных лиц во избежание ареста активов.

В налоговых органах и бюро экономической безопасности уже открыто производство по уклонению от налогообложения, объем которого только за 2024 год должен составить более 12 млн гривен.

Также бюро будет удивлено реализацией продуктов питания в бизнесе Левченко, бесплатно получаемым как благотворительная помощь, которой так хвастается Левченко в социальных сетях.