Мажор на BMW в Днепре забрал жизнь ребенка. СМИ собщают, что за его спиной стоит влиятельный отец, пишет сайт Стена.





17-летний Арсений Бессонов, сын бизнесмена Олега Бессонова, совершил смертельное ДТП в Днепре, сбив на пешеходном переходе 10-летнюю дочь военнослужащего.

Парень, не имевший права управлять автомобилем, уже не впервые попадает в скандальные аварии. Ранее он сбил пешеходов и ушел от наказания, рассказывают СМИ.

В Сети также говорится, что его отец, причастный к финансовым махинациям, также недавно был оправдан в похожей ситуации.



