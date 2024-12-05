СМИ нашли подтверждение информации, что бронирование от армии известного журналиста-расследователя Максима Опанасенко в ООО «Евро Таннелс» является фиктивным, а трудоустройство – формальным для получения брони.

Пишут Украинские новости.

В частности, в распоряжении СМИ оказалось уведомление этой компании о бронировании Опанасенко, предоставленное ему как менеджеру связей с общественностью, начиная с 14 июня 2024 года.

«Фактически Опанасенко не работает в этом ООО, а числится там фиктивно, чтобы получить бронирование. Опрошенные сотрудники компании сообщили, что ни разу не встречали Опанасенко в своем офисе по улице Предславинской в ​​Киеве», - пишет «Закон и бизнес».

Также стало известно, что журналист в течение двух лет полномасштабной войны не обновлял свои данные в ТЦК. И сделал это только в мае 2024 года, после вступления в силу закона об уголовной ответственности за необновление данных. Именно тогда Опанасенко впервые поставили на военный учет, присвоив воинское звание «солдат».

Владельцем «Евро Таннелс» является бывший сотрудник налоговой службы Борис Загальский. А само ООО специализируется на продаже дронов для государственных структур. Активы компании за последний год выросли до 83 млн грн, а чистая прибыль, заработанная на госконтрактах в 2023 году, достигла 35 млн грн.





Пока никаких комментариев от самого Опанасенко не было.

Также СМИ обнаружили, что официальные доходы его семьи значительно меньше, чем имущество, которым она владеет. Так, сам журналист является владельцем квартиры в Киеве и двух машин. Его родители владеют автомобилем, домом в Киевской области, земельными участками площадью 2,3 и 0,43 га и еще одним небольшим земельным участком в Ирпене.

А родители жены имеют в собственности: квартиру в Киеве, дом и 2 земельных участка в Киевской области, а также машину.

Напомним, по данным СМИ, от армии уклоняются также руководитель фонда «DEJURE» Михаил Жернаков, Орест Рудый, муж соучредительницы ЦПК Дарии Каленюк, главный эксперт StateWatch Александр Леменов, главный редактор движения «Чесно» Александр Салиженко, журналист Юрий Николов и другие.

А в отношении руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина ГБР расследует ряд уголовных дел: в частности, об уклонении от мобилизации, подделке документов НАПК, незаконном использовании гуманитарки и присвоении джипа Nissan Pathfinder.