Новоназначенный глава Закарпатской ОВА Мирос лав Белецкий , которого в приграничном регионе многие помнят как криминального авторитета по прозвищу "Майорчик", решил зачистить негативную информацию о своей персоне.



Об этом свидетельствует поток жалоб в системе Lumen, отвечающей за соблюдение авторских прав в поисковой сети Google. В жалобах говорится, что, якобы, публикации о том, что Мирослав Белецкий, помогший уехать нардепу Трухину, может быть причастен к выдаче незаконных разрешений для выезда за границу .





Эта информация, по мнению жалобщиков, нарушает условия авторского права в поисковой сети. Но коррупционеры и их муртады не принимают во внимание то, что международная поисковая система не становится на защиту дельцов с сомнительной репутацией и коррупционеров.







Мирослав Белецкий

Кто такой "Майорчик" Беспокойство Мирослава Билецкого можно понять, ведь с такой одиозной репутацией, как у него, занять такой пост можно только в Украине и то ненадолго. За свою политическую жизнь Мирослав Белецкий успел побывать во многих партиях: "Фронт Змін", "Украинская стратегия Гройсмана", "Партия Петра Порошенко "Солидарность", "Родное Закарпатье". При нормальных условиях такими кадрами в командах брезгуют и относятся к ним, как к изменникам и перебежчикам, но теперь во власть пускают даже таких персон; особенно – если перед такими чиновниками стоят цели по хищению государственного бюджета. Лес, недра, карьеры, ветряные мельницы, соль, дороги - эти направления как раз и курирует "Майорчик" Мирослав Белецкий. 1 млн грн на какой-то ремонт, то фирма-исполнитель заносит главному лоббисту 100-150 тыс грн. Но с приходом Белецкого «откаты» выросли до 25-30%

Также Белецкий не забывает и о своих «карманных» фирмах. годы войны получила в регионе тендеров на 180 млн. грн. оперировать сотнями миллионов бюджетных средств только после того, как Мирослав Белецкий занял должность первого заместителя председателя ЗОДА. более двух десятков.

Мирослав Билецкий





По данным ГНСУ, в Закарпатье выдавали наибольшее количество разрешений для выезда за границу. Ответственность за внесение в систему "Путь" полностью лежит на первом заместителе председателя Закарпатской ОВА - Мирославе Белецком. В большинстве случаев именно он подает и готовит соответствующие распоряжения. И именно из-за Белецкого водителем по перевозке гуманитарки стал экс-нардеп Александр Трухин, бежав за границу. К слову, именно Трухина СМИ называли куратором «большого строительства». Он-де отвечал за сбор «откатов» из регионов и завоз денег в Киев. А кто в Закарпатье отвечал за «строительство»? – правильно, Мирослав Белецкий.



Интересно и то, что бизнес семьи Белецкого завязан на местный криминалитет. Члены семьи «Майорчика»: экс-супруга Оксана Билецкая, с которой он сожительствует и их сын Илья в марте 2021 года вместе с руководителем коммунального предприятия «Центр инвестиций и развития» Виноградовского городского совета Артуром Шереги, основали компанию по производству кормов для домашних животных ООО «ПЭТ ПРОВИЖН». Бизнес-партнер семьи Белецких, Артур Шереги фигурирует в нескольких антикоррупционных журналистских расследованиях о присвоении средств из грантов Европейского союза, выведенных на покупку несуществующих услуг из-за «пиджаков». Также Шереги, как руководитель КП «Центр инвестиций и развития», фигурирует в нескольких уголовных производствах.



Ну и в завершение, шлейф «Майорчика» тянется еще с 90-х, когда тот занимался рэкетом и поборами работников в Чехии и Закарпатье. Сейчас ничего не изменилось – теперь этим заниматься позволяет кресло на государственной работе. Крошит он и глав ОТГ, один из которых – Василий Иовдий, являющийся близким другом Белецкого. Конечно, он же на вотчине Белецкого покупает битум, там работают карьеры, планируют добывать соль и строить индустриальный парк. А ведь это субвенции, государственный бюджет, а еще контрабанда через украинско-румынскую границу, переправку «ухилянтов», продажу земли, о которой не отказывается заявлять председатель. И это все происходит под пристальным глазом Белецкого, который дает добро на каждое действие.



И, конечно, за каждую «тему» ​​Белецкий имеет свой % и дивиденды во всех проектах и ​​фирмах-прокладках.







Мирослав Белецкий

Большой бизнес Мирослава Белецкого