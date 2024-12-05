Прокурор Алексей Невзоров замел за собой следы после ДТП, которое сам же и устроил, выкупив у пострадавших авто за нечестно заработанные деньги.



Об этом пишет сайт Акценты.

Ночью 23 ноября 2024 года Алексей Невзоров выехал на проспект Григоренко на Mercedes-Benz GLE, и, как он сам говорит, машину начало крутить из-за гололеда, однако в процессе ему удалось снести 6 припаркованных машин. состоянии, Невзоров расписался, на экспертизу ехать отказался, а затем выкупил эти 6 машин.

Информации о Невзорове не слишком много, но известно, что он был смотрящим за ГАСИ, а это структура, которая могла либо разрешить строительство, либо запретить, либо настолько его усложнить, что оно будет нерентабельно.

Еще Невзоров был прокурором прокуратуры Киевской области, а после отставки пытался стать судьей, не получилось, но огорчался он не долго, занялся частным бизнесом и лоббировал интересы застройщиков в высоких кабинетах. Выходило у Невзорова не плохо, чему, очевидно, способствовала его теща – судья Николаевского апелляционного суда Татьяна Знаменовна Бондаренко.

С 1975 по 1990 годы Татьяна Бондаренко училась и работала в России, ее бывший муж Угловой Дмитрий был военным и нес службу в Приморском крае, Москве и ФРГ, родной брат Николай – гражданин России, а сестра Любовь после 2014 года часто ездит в страну-агрессор. .

12 января 2023 года Бондаренко стала членом Высшего совета правосудия, но 27 июня подала заявление об увольнении, теперь она выполняет полномочия члена ВРП уже как судья в отставке . было много взаимовыгодных дел.

В целом же Татьяна Знаменовна – типичная судья: в декларации «ни круга, ни двора», а по факту неплохое состояние. В частности, она любит покупать дорогие автомобили, а в декларации занижать их стоимость. Все семейное имущество оформлено на дочь Невзорову Екатерину: 36 земельных участков площадью 54,64 га в Киевской области, последние приобретены в июне 2024 года, недвижимость и более 10 компаний.

В 2019 году Невзоров баллотировался в ВР от ОПЗЖ, не прошел, но интересно, что место в списке партии Невзорову дал Столар и Дмитрий Исаенко.

От них цепочка тянется к ООО «Скай-Буд ЛТД». Столар и Исаенко пролоббировали в 2009 году передачу фирме земельного участка возле метро «Осокорки» под застройку, после скандалов в 2015 году Киевсовет принял решение о расторжении договора, участке предоставили статус сквера, но фирма обжаловала решение, статус сквера отменили. Кстати, в большие решавшие Невзоров пробился как раз благодаря ООО «Скай-Буд ЛТД», совладельцем которого он теперь является.

Еще одна интересная цепочка прослеживается через министра национального единства Алексея Чернышева, он дружит с Невзоровым, а также является близким партнером нескольких влиятельных персон в украинском политикуме, в том числе и соратником Александра Фельдмана из ОПЗЖ.

Следовательно, к такому солидному послужному списку Алексея Невзорова, который и смотрящим успел побыть, и прокурором, и присвоить не одну фирму, и на выборы пойти, и заручиться дружбой высоких людей, в частности министра, добавляется еще и ДТП из-за гололеда, но по статье 130 - вождение в нетрезвом состоянии. Так что вопрос полиции: был ли он пьян, что говорят свидетели и потерпевшие, или обойдется в следующий раз без жертв? Невзоров за большие деньги заметает за собой следы, и последнее доказательство этому – выкупленные автомобили после аварии.



