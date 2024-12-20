Государственное бюро расследований задержало бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Украины Артура Емельянова и сообщило ему о подозрении в участии в преступной организации и получении взятки. Емельянов - символ коррупции времен Виктора Януковича топ куратор схем по вынесению нужных судебных решений вместе с помощниками создали преступную организацию из судей, адвокатов, арбитражных управляющих, разных работников суда.



Об этом пишет сайт Акценты.





В конце сентября-2024 стало известно об обысках у Емельянова. В частности, правоохранители проводили следственные действия по более чем 10 адресам, в том числе и дома у экс-судьи. При этом по данным журналистских расследований, бывшая супруга Емельянова владеет элитной недвижимостью в разных уголках мира. Развод пары при этом называли фиктивным.

Не святая троица: Емельянов, клан Януковича и русские спецслужбы

Донецкий судья Артур Емельянов благодаря связям на родине смог построить стремительную карьеру. За девять лет он продвинулся от заместителя председателя хозяйственного суда Донецка до заместителя главы Высшего хозяйственного суда Украины. В столицу он переехал в 2011 году во время президентства Виктора Януковича. Переманил его в Киев Виктор Татьков, возглавивший Высший хозяйственный суд. Вместе они организовали многочисленные рейдерские захваты предприятий, выполняя заказы клана Януковича.





Адвокат Виталий Тытыч подробно описал схему их действий: заинтересованные лица обращались к Емельянову и Татькову с целью «отжима» предприятия. Для этого в суд первой инстанции подавался иск, где заранее выносилось нужное решение. Затем это решение сопровождалось в апелляции и кассации.



По словам Тытыча, дела распределялись на лояльных судей, которые принимали заранее подготовленные решения.

“Следствие установило тысячи вмешательств в автоматическую систему распределения дел с целью вынесения неправосудных решений", — вспоминает Тытыч, инициировавший расследование допущенных Татьковым и его заместителем Артуром Емельяновым нарушений. — Это был не суд, а частное предприятие по зарабатыванию огромных денег писали украинские СМИ.

Генеральная прокуратура Украины инкриминирует Емельянову около 7 тысяч вмешательств в автоматизированную систему распределения дел. Это лишь верхушка айсберга деятельности «судейского ОПГ», созданного Татьковым и Емельяновым при участии Павла Малика, уроженца Макеевки и гражданина Австрии. Эта группа организовала масштабные рейдерские захваты, нанося серьезный ущерб украинской экономике.

По данным СМИ, в их рейдерские схемы попали такие предприятия, как Константиновский завод «Кристалл», Макеевский универмаг, Донецкий ЦУМ, отель «Шахтер», сеть супермаркетов «Обжора», ТРЦ «Декор Донбасс», одесский «Стальканат», рынок «7 километр» и многие другие.

Одним из самых громких примеров их деятельности считается схема с «Проминвестбанком», украинской дочерней структурой российского «Внешэкономбанка». Они помогали российским партнерам решать вопросы в судах в обмен на выгодные условия для своей команды.

СМИ утверждают, что у Емельянова есть тесные связи с российскими спецслужбами. Артур Емельянов впервые стал судьей в 2000 году в Хозяйственном суде Донецкой области, а в 2010 уже был завербован ФСБ. Именно благодаря тому, что он является агентом Федеральной службы безопасности рф ему и удавалось держать «на крючке» буквально всю правоохранительную и судебную систему Украины. Кстати журналисты узнали, что его шеф - Виктор Татьков обладатель русского паспорта. Возможно и у Емельянова есть аналогичный документ.



Емельянов давил на правоохранительную и судебную системы Украины. В результате тысячи дел передавались на рассмотрение исключительно «своим» судьям, обеспечивая Емельянову и его группе контроль над судебными процессами.



Жена на миллион долларов и европейский криминал



Согласно журналистским расследованиям, Артур Емельянов давно стал долларовым миллионером. Его семья приобрела многочисленные квартиры в Украине и недвижимость за рубежом, включая Австрию и Арабские Эмираты. Генеральная прокуратура Украины утверждала, что на оффшорных счетах, связанных с Емельяновым, хранятся миллионы долларов.

Госфинмониторинг выявил, что в 2010–2014 годах расходы Емельянова значительно превышали его официальные доходы, а проводимые финансовые операции имели признаки легализации средств, полученных преступным путем. Против него были открыты уголовные дела по статьям 368-2 (незаконное обогащение) и 209 (отмывание доходов) Уголовного кодекса Украины. Следствие установило, что часть средств могла быть легализована через панамскую компанию Restwood Products Corporation.

Бизнесмен из Донбасса Вячеслав Соболев называл Емельянова возможным заказчиком покушения на него, в результате которого погиб его трехлетний сын. По словам Соболева, мотивом мог стать конфликт вокруг сети магазинов «Обжора».

Чтобы избежать декларирования имущества, Емельянов официально развелся со своей женой Светланой. Светлана Емельянова, бывший депутат Донецкого горсовета от Партии регионов, переехала в Австрию, где занимается гостиничным бизнесом. Несмотря на развод, журналисты программы «Схемы» в октябре 2017 году заподозрили фиктивность расторжения брака.

Было установлено, что пара продолжала проводить совместный отпуск, а развод использовался для сокрытия совместных активов.

Австрийская прокуратура также заинтересовалась деятельностью Емельяновых. Владислав Израйлит, а также семейная пара Максим Слуцкий и Юлия Каплан обвинили Емельянова, его бывшую жену и их партнера Павла Малика в мошенничестве и организации похищения.

Слуцкий, Каплан и Израйлит, эмигрировавшие из Украины в 1990-х, начали гостиничный бизнес в Германии. Позже они стали партнерами Павла Малика, с которым сотрудничали на устных договоренностях. Однако в 2017 году Слуцкий обнаружил, что ключевая компания передала Светлане Емельяновой доли в гостиницах «Принц Евгений» и «Кавальер».

Согласно поданому в прокуратуру заявлению, Малик и Емельяновы решили похитить Израйлита, чтобы оказать давление на Слуцкого и заставить его подписать мировое соглашение. По их плану, Израйлита должны были избить и заставить позвонить Слуцкому, чтобы тот признал права Светланы Емельяновой и Павла Малика на спорные компании.

Исполнитель похищения, Виктор Скорик, раскрыл эти планы, и пошел в прокуратуру с явкой с повинной. Он назвал заказчиком преступления - Артура Емельянова.



Помощник ФСБ и деньги для террористов «ДНР»

В 2014 году после Революции достоинства Артур Емельянов продолжал поддерживать связи с Донецком, занимаясь финансированием террористических организаций на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) на своем официальном сайте.

Находясь в должности судьи, Емельянов, предположительно, за взятки обеспечивал принятие судебных решений в интересах заказчиков. Как утверждают в СБУ, для легализации полученных преступным путем средств он через доверенных лиц приобретал коммерческую недвижимость и бизнес-объекты на оккупированных территориях.

Служба безопасности задокументировала, что подконтрольные судье компании систематически платили «налоги» боевикам. Более того, одно из помещений, принадлежащее Емельянову в Донецке, использовалось как подразделение псевдоцентробанка так называемой «ДНР».

Во время обысков правоохранители изъяли документы и цифровые носители, которые могут свидетельствовать о совершении коммерческих сделок на территории ОРДЛО и финансировании террористических организаций. У Емельянова постоянно проводят обыски. Ему инкриминируют содействие государству-агрессору, финансирование действий, направленных на свержение конституционного строя Украины, и сотрудничество с гражданами РФ в условиях военного положения. Находясь под постоянным контролем украинских правоохранителей судья клана Януковича начал действовать через проверенных друзей.

Кто такой Денис Мандичев и от куда у него миллионы долларов на швейцарских счетах

Как и Артур Емельянов судья Мандичев родом из Донецка. Но это не единственное, что объединяет этих двух судей. Но для начала краткая коррупционная биография этого служителя Фемиды.

Денис Мандичев человек очень осторожный. Много лет он максимально прятал свои нескромные доходы, но в 2017 году совершил первую ошибку задекларировав подарки на сумму более 15 тысяч долларов. Эти данные со ссылками на первоисточники были опубликованы на информационном ресурсе «Чесно».



Судья Денис Мандичев

После этого Мандичев снова максимально спрятался в тени пока в 2021 году рассматривая дела в которых одной одной из сторон дел были ветераны АТО, Денис Мандичев принял ряд сомнительных и неоднозначных решений в суде, что собственно и послужило причиной для серьезного изучения его профессиональной деятельности.



В конце мая 2021 года на ряде новостийных ресурсов были опубликованы данные, которые указывают на наличие у судьи Мандичева крупных финансовых средств на счетах швейцарского банка UBS. Новость об этом, а также информация о передаче дела для расследования в НАБУ была опубликована на сайтах множества информационных украинских ресурсов.

Транзакции по счету Дениса Мандичева в швейцарском банке UBS (май 2021 г.)

Всего по данным источника СМИ украинский судья Мандичев на своем счету в швейцарском банке UBS располагает суммой 659069,55 швейцарских франков.

Этот документ подтолкнул журналистов к дальнейшим поискам. И в итоге в СМИ появилось фото, якобы кипрского паспорта Мандичева.



От куда же у Мандичева такие суммы на банковских счетах? Ответ нашли украинские журналисты связав звенья одной донецкой цепочки: Виктор Татьков, Артур Емельянов, Денис Мандичев.



«Виктор Татьков, бывший глава Высшего хозяйственного суда Украины, с 2014 года находится за пределами Украины. Его "протеже" судья Денис Мандичев, по сообщениям СМИ, продвигает интересы группы Коломойского в этом конфликте. Иными словами, для защиты государственности нам нужна еще не одна фундаментальная чистка в судебной системе страны», - написал сайт regionews расследуя громкое дело о схемах, с помощью которых бывший менеджмент "ПриватБанка" пытается вернуть себе национализированные активы этого финучреждения.



Таким образом, правоохранителям стоит обратить внимание не только на символа коррупции времен Януковича Артур Емельянова, но и на его земляка судью Дениса Мандичева.