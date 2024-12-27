Об этом пишет сайт Parlament.ua. Публикуем текст без поправок и комментариев.



Правоохранительные органы уже два года не могут привлечь к ответственности местного депутата из Ирпеня Александра Пикулика, который два года назад под хмельком устроил стрельбу из наградного оружия в одном из ресторанов города.

Об этом редакции стало известно из собственных источников.

Два года назад во время попойки в ресторане, щеголяя наградным оружием, Пикулик чуть не убил администратора заведения. Пуля пролетела у виска девушки. Стрельба могла закончиться фатально.





Ситуация вызвала возмущение среди военных, которые вскоре после инцидента прибыли на сессию городского совета, и требовали привлечения к ответственности одиозного депутата. правоохранители разберутся в данной ситуации, а Пикулика лишат не только наградного оружия, но и депутатского мандата. Но за 2 года Пикулик так и не был привлечен к ответственности, а правоохранители бездействуют, чем способствуют безнаказанности депутата.

Военные Ирпеня хотят знать, кто и за что наградил одиозного депутата Пикулика оружием, почему он не понес наказание? Вопрос остается открытым, в первую очередь правоохранителям, которые покрывают не только подобные поступки депутата, но и с помощью уголовных дел преследуют людей, борющихся с незаконными действиями Пикулика.

Многочисленные незаконные действия депутата, остающиеся безнаказанными, подрывают авторитет правоохранительных органов.

Справка: Александр Пикулик – депутат Ирпенского городского совета. Он возглавляет комиссию земельных отношений, лесных и природоохранных вопросов. По словам его коллег, Пикулик не является частым "гостем" заседаний.

В СМИ его обвиняют в незаконном строительстве и лоббировании интересов разных застройщиков в местном совете. Пикулика тоже неоднократно задерживала полиция.

В частности, осенью правоохранители остановили черный Range Rover, за рулем которого находился Пикулик в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он не только сопротивлялся полицейским, но и угрожал наградным оружием. Чтобы унять депутата, на место происшествия выехали сразу три экипажа полиции. Однако в дальнейшем ему удалось уйти от ответственности.

Также из-за произвола Пикулика сотни ирпинцев остались без жилья и денег. В частности, речь идет о ситуации вокруг ЖК "Центральный Премиум". Депутат Пикулик подделал доверенность от польского нотариуса и захватил ООО «Ирпень центр парк». Следствие имеет прямое и безоговорочное доказательство в виде справки от польского нотариуса о том, что он не выдавал доверенность, с помощью которой было осуществлено рейдерство и отметил, что данной доверенности не существует в реестре Польши.

Но следствие затягивается для покрытия преступления депутата Пикулика! Все, кто пытается препятствовать незаконным действиям депутата пикулика, подпадают под уголовные преследования со стороны правоохранительных органов!