В конце 2024 года Оператор газотранспортной системы Украины заключил два контракта общей стоимостью 1,6 млрд грн на строительство засекреченных объектов с ООО "КБ Теплоэнергоавтоматика". В прошлом году эта фирма оказалась в эпицентре коррупционного скандала из-за возможных хищений средств КП "Киевский метрополитен".



Об этом идет речь в материале Bihus.Info.



ООО «Оператор ГТСУ» – это монопольная структура, обеспечивающая транспортировку природного газа. Первоначально в октябре Оператор подписал с ООО «КБ «ТЭА» контракт на строительство газовых турбинных установок для генерации электрической энергии – за 74,4 млн. грн. Речь идет о монтаже газотурбинных установок MAN MGT-6000, такие установки используют для децентрализации и распределения мощностей по генерации электроэнергии, в частности как один из способов обеспечения питания в условиях блекаутов. Где именно устанавливают оборудование – не разглашают, поскольку речь идет об объектах критической инфраструктуры. Этот подряд добрался до ООО «КБ «ТЕА» вообще без конкурса – закон позволяет делать это, если речь идет о подготовке к отопительному сезону. При этом в договоре, обнародованном на PROZORRO, отсутствует детальная смета: указаны только цены на отдельные этапы работ – но не на материалы и оборудование.





Затем, в конце декабря, Оператор заключил договор с ООО «КБ ТЭА» на 1,43 млрд грн на реконструкцию компрессорной станции (строительные работы и текущий ремонт). Локация тоже не разглашается. В тендере приняли участие всего два участника – украинское ООО «КБ «ТЕА» и турецкий строительный гигант ONUR. Среди требований от заказчика были вполне очевидно ограничивающие участие в торгах мелких подрядчиков: годовой оборот не менее 50% стоимости контракта и наличие аналогичных контрактов стоимостью не менее 7,5 млн долл. за раз. Второе требование обжаловали и заставили удалить, но жалобщик на тендер в результате так и не пришел.

По словам журналиста, редактора проекта "Наши Деньги" Юрия Николова, перечень цен в договоре дает основания говорить о заложенном в контракт риске переплаты за некоторые материалы и оборудование.

«В смете, которая обнародована, цены – то, что мы называем «разновекторные», – объясняет Николов. – Есть цены, которые на сегодня соответствуют рынку – кабельная продукция, например. Частично цены на анкерные болты или на профиль по сравнению с нынешними рыночными завышены где-то на 20-30%. Это то, что гарантированно выше, чем в розничном магазине. По этим двум позициям отведено где-то 15 млн грн – то есть можно говорить, что там миллиона 3-4, скажем так, на помидорчики шапочку забросили. Также будет интересно посмотреть цены на многие другие стройматериалы и оборудование, которые сейчас записаны в смете очень абстрактно или очень редко для Украины. К примеру шаровые краны большого диаметра. Это редкая для нас история и не указано в смете подробно – какой фирмы или что-то еще. То есть, что это значит неизвестно – но на эти позиции отведены сотни миллионов гривен».

В то же время, будет ли этот риск реализован, будет понятно только по завершению контракта, объясняет Николов: «В данном случае смета динамична, это означает, что оплата будет идти по актам выполненных работ, то есть на момент когда все будет сделано и по ценам, которые будут на тот момент».

Напомним, в прошлом компания ООО “КБ “Теплоэнергоавтоматика” – попала в скандал из-за подрядов от КП «Киевский метрополитен», в частности из-за засекреченного контракта на 1,5 млрд грн на ремонт «красной ветви» метро. Журналистам Bihus.Info удалось выяснить не только многомиллионное завышение цен на кабельную продукцию, но и связь фирмы непосредственно с руководителем Метрополитена Виктором Брагинским. Оказалось, что компания оформлена на Татьяну Белецкую, балерину и педагога Национальной оперы, а по совместительству – тещу давнего бизнес-партнера Брагинского, Кирилла Кривца.

Интересна в рамках уже нового "газового" контракта деталь: до того, как возглавить Метрополитен, Брагинский работал в структурах НАК "Нефтегаз", там же в тот период работал и Кривец. Оператор ГТС, от которого ООО "КБ "ТЕА" должно получить 1,6 миллиарда - создан из филиала "Укртрансгаза", то есть исторически также относится к структуре группы "Нафтогаза".

После обнародования журналистского расследования – уголовные производства начали расследовать НАБУ и Нацпол. Антикорбюро расследует незаконное обогащение, а также присвоение и растрату путем злоупотребления служебным положением, причем уже и по другим контрактам Метрополитена.

Параллельно Нацпол объявил Брагинского в розыск с подозрением в служебной халатности – это касается коллапса «синей ветви» метро в декабре 2023 года. А вот по секретному контракту ООО «КБ «ТЕА» с завышенными ценами, то в деле уже имеются экспертизы, подтверждающие, что за кабели переплачивали в 3-4 раза, в целом убытков эксперты насчитали более 60 млн грн. Пока что подозреваемым и организации схемы присвоения средств КП полиция видит Кривца.