Антикоррупционный комитет Верховной Рады рассмотрел скандальные изменения уставов Агентства оборонных закупок и Государственного оператора тыла, инициированные Рустемом Умеровым. Глава комитета заявила об их незаконности.

16 января во время заседания антикоррупционного комитета Верховной Рады рассматривали изменения в уставы Агентства оборонных закупок (АОЗ) и Государственного оператора тыла (ДОТ), инициированные министром обороны Рустемом Умеровым. Члены комитета, в частности его председатель Анастасия Радина, отметили незаконность этих изменений и их риски для оборонных закупок – сообщает Центр противодействия коррупции.

По словам главы антикоррупционного комитета, внесенные правки нарушают принципы независимости работы наблюдательных советов. "Я остаюсь на позиции, что изменения в уставы и АОЗ, и ДОТ – незаконные... Изменениями в уставы прямо нарушили норму относительно исключительной компетенции наблюдательных советов", – заявила Анастасия Радина.

В заседании принимали участие руководители Минобороны, представители АОЗ, ДОТ и Общественного антикоррупционного совета. Глава наблюдательного совета АОЗ Юрий Джигир подчеркнул, что изменения предусматривают передачу ключевых полномочий от наблюдательных советов в Миноборону. Это может привести к "ручному управлению" крупнейшим оборонным бюджетом в стране, который составляет более 550 миллиардов гривен.

По мнению экспертов, решение министра ставит под угрозу не только реформы в сфере оборонных закупок, но и непосредственно поставки оружия в Вооруженные силы Украины.

Как известно, изменения, внесенные Умеровым, позволяют министру менять руководителей агентств, членов наблюдательных советов и других должностных лиц по собственному усмотрению. Кроме того, это позволяет влиять на заключение контрактов с поставщиками оружия или блокировать многомиллионные платежи по уже заключенным договорам.

Критическая ситуация может возникнуть уже в этом месяце, поскольку у руководительницы АОЗ истекает срок действия контракта. Если уставы не будут приведены в соответствие с законом, работа крупнейшего оборонного закупщика будет парализована. Это также поставит под угрозу исполнение действующих контрактов, что может привести к судебным искам.

Наблюдательные советы ранее публично выступали с критикой изменений и обращались в Минобороны с требованием отменить эти положения. Однако во время заседания представители министерства уклонились от обсуждения кадровых вопросов.

Антикоррупционный комитет Верховной Рады анонсировал подготовку законопроекта, который должен обеспечить независимость работы оборонных агентств и предотвратить дальнейшие нарушения в этой сфере.

















