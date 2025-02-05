В сети всплыла очередная история о мошенничестве в сфере криптовалют. Популярный криптоблогер Александр Чигаев оказался в центре скандала, связанного с финансовыми махинациями. Об этом сообщил блогер Mobimes, который стал жертвой аферы и потерял $10 тысяч за считанные минуты.

С каждым годом украинцы все активнее интересуются криптовалютами и инвестициями в интернете. Однако на фоне роста популярности цифровых активов увеличивается и число мошенников. Александр Чигаев, известный в криптосообществе, оказался одним из тех, кто манипулирует доверием своих подписчиков ради собственной выгоды.

Как Александр Чигаев обманул инвесторов

Mobimes рассказал, что наткнулся на блог Чигаева около года назад. Он регулярно следил за его Телеграм-каналом, где криптоблогер делился аналитикой и инвестиционными стратегиями. Со временем Чигаев объявил о запуске программы копитрейдинга — схемы, при которой инвесторы передают средства условному «менеджеру», а тот копирует сделки успешных трейдеров.

«Условия выглядели надежно: вклад $10 тысяч, деньги остаются у вас на бирже, никуда отправлять не нужно. Чигаев брал себе комиссию 30-40% от прибыли. На тот момент у меня таких денег не было, но идея меня заинтересовала», — вспоминает Mobimes.

Через месяц блогер Александр Чигаев заявил, что первая волна копитрейдинга прошла успешно, а все инвесторы получили 25% прибыли. Он регулярно публиковал отчеты, скриншоты документов и благодарности от участников, что укрепляло доверие аудитории.

Однако позже выяснилось, что большая часть отзывов была написана ботами. На тот момент Mobimes этого не знал и решил вложиться в десятый набор программы.

Как Mobimes потерял $10 тысяч

Собрав нужную сумму, блогер написал Чигаеву и получил инструкции по копитрейдингу. Он создал аккаунт на бирже, пополнил баланс и пока ненадолго отошел, все деньги исчезли.

«Я не давал права на вывод средств и проверил все 100 раз. Но через специальный софт Чигаев находил неликвидный актив, продавал мне монету за $10, а затем сам же покупал ее обратно за $5. Так, пока на моем депозите не осталось средств. Все произошло за две минуты», — рассказывает потерпевший.

После этого Александр Чигаев заблокировал его во всех соцсетях, удалил переписку и исчез. Вернуть деньги оказалось невозможным.

Внимание: криптомошенники активизировались

К сожалению, подобные схемы не редкость. Мошенники создают видимость успешных проектов, используя поддельные отзывы и документы. Они обещают быстрый заработок, но в итоге инвесторы теряют все свои средства.

Mobimes надеется, что его история предостережет других:

«Я не мог объяснить себе, как я на это повелся. Не проверил все 1000 раз. Не засомневался в честности. Совершил невероятную ошибку. Но сделать уже ничего нельзя. Это был самый дорогой урок в жизни за огромную сумму. Я очень надеюсь, что моя история поможет уберечь хотя бы одного человека от такой ошибки. Помните, таких Чигаевых может быть очень много, под разными именами».

Если вы сталкивались с подобными схемами или потеряли деньги из-за мошенников, не оставайтесь в стороне. Сообщите об этом в правоохранительные органы и предупредите других пользователей. Внимательность и здравый смысл — лучшие защитники от аферистов.





