Арсен Жумадилов, глава ГП "Государственный оператор тыла", назначенный Умеровым для координации всех закупок Министерства обороны, а именно – на полставки в ДОТ и на полставки в АОЗ, оказался в эпицентре громкого скандала. Чиновник, который должен уделять каждому из закупочных агентств по 20 часов в неделю, подозревается в многочисленных семейных и бизнес-связях с Россией и оккупированными территориями. Это вызывает серьезные вопросы его допуска к государственным тайнам и стратегическим закупкам для ВСУ.

Об этом пишет на Цензор.НЕТ Александр Аронец, военнослужащий бригады "Азов", общественный деятель, правозащитник.

Семейные связи со страной-агрессором

Скандал начался с признания Жумадилова о том, что у его жены есть российский паспорт, выданный в 2021 году, за несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения России в Украину. Сам чиновник утверждает, что документ был получен "под давлением" оккупационной администрации, когда его жена посещала родственников в Крыму. Однако журналисты выяснили, что пара разведена только фиктивно, а супруга проживает в Турции, что ставит под сомнение версию о принудительной паспортизации.

Более того, брат чиновника Мурат Жумадилов руководит компанией "Атлант Сервис", которая организует перевозку между оккупированными территориями, Россией и Украиной. Среди регулярных маршрутов – рейсы из Москвы в оккупированные Бердянск, Энергодар, а также Новую Каховку. Как отмечено на рекламных материалах компании, маршруты с оккупированных территорий в Европу осуществляются через Россию. Это вызывает обоснованные подозрения в сотрудничестве с оккупационными властями.

Бизнес с РФ и оккупированными территориями

Компания "Атлант Сервис", связанная с Муратом Жумадиловым, зарегистрированная по российскому законодательству, имеет лицензию РФ и уплачивает налоги в бюджет страны-агрессора. В прошлом бизнес брата Арсена Жумадилова активно действовал в Херсонской и Запорожской областях, которые частично оккупированы. В частности, перевозки осуществляются по маршрутам, включающим оккупированный Крым, Херсонскую область и Россию.

Кроме того, "Атлант Сервис" рекламирует нелегальные денежные переводы между Украиной, оккупированными территориями и РФ. Как отмечено в рекламных материалах, для осуществления перевода нужно перевести средства на украинскую карту, после чего деньги доставляются получателю в РФ или на оккупированные территории, в частности Луганск, в наличной форме. Такая деятельность не только незаконна, но и опасна, ведь через эти каналы могут финансироваться российские агенты на территории Украины.

Доступ к государственной тайне

Скандал вокруг Жумадилова вызывает вопрос: как человека со связями в РФ допустили к стратегической должности, включающей доступ к государственным тайнам? ГП "Государственный оператор тыла" и АОЗ, где Жумадилов работает по полставки, отвечают за поставку тыловых ресурсов для ВСУ, включая обеспечение нелетальных и летальных средств.

Более того, под руководством Жумадилова Умеров монополизирует все закупки Министерства обороны. Отныне именно его решения будут определять, будут ли военные на фронте боеприпасы, топливо и продовольствие – или не будут.

В отличие от других случаев, когда украинские чиновники попадали в подобные скандалы, Министерство обороны никак не отреагировало. Служебная проверка не назначена, заявлений в правоохранительные органы не подана, а Жумадилов продолжает выполнять свои обязанности.

Каждый подобный случай разрушает доверие к государственным органам, которые должны обеспечивать обороноспособность страны. Вопрос, как лицо со связями в России и бизнесом на оккупированных территориях получило такую ​​стратегическую должность, остаются открытыми.

Общественные активисты требуют немедленного расследования деятельности Арсена Жумадилова и его семьи, а также проверки фактов, свидетельствующих о сотрудничестве с врагом. В период полномасштабной войны даже малейший риск компрометации государственных интересов и разглашения гостайны может иметь катастрофические последствия для обороноспособности страны.