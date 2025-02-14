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Возмущенные львовяне ожидают заседания Восьмого апелляционного админсуда, чтобы высказать свою гражданскую позицию и требовать справедливого наказания для российской агентки, которая годами скрывалась под чужим именем и действовала в ущерб украинскому государству.



Дело "зверя в овечьей шкуре", Марии Нескородько, наконец подходит к решающему концу. Удастся ли правосудию преодолеть коррупционные схемы и разоблачить коварные планы россиянки и ее муртадов?



Кто такая Мария Нескородько? Двойная жизнь "Екатерины Чепраковой"







Возмущенные львовяне ожидают заседания Восьмого апелляционного админсуда, чтобы высказать свою гражданскую позицию и требовать справедливого наказания для российской агентки, которая годами скрывалась под чужим именем и действовала в ущерб украинскому государству.Дело "зверя в овечьей шкуре", Марии Нескородько, наконец подходит к решающему концу. Удастся ли правосудию преодолеть коррупционные схемы и разоблачить коварные планы россиянки и ее муртадов? Мария Сергеевна Нескородько - гражданка Российской Федерации, уроженка г. Санкт-Петербург, которая, начиная с 2015 года, проживала в Украине под вымышленным именем Екатерины Чепраковой, выдавая себя за дочь львовянина Сергея Чепракова, с которым действительно имела интимные отношения. Эта ложь была частью их с Чепраковым легенды, позволявшей россиянке в течение 9 лет оставаться незамеченной, фактически находясь вне украинских законов.



Настоящим отцом Марии, как выяснили журналисты, оказался Нескородько Сергей Николаевич, 1960 года рождения, который также еще до войны перебрался из России во Львов, где женился на коренной львовянке Валерий Деринг. оставлять свою фамилию и взял фамилию жены, видимо считая ее более благозвучной.



В России у Сергея Николаевича остались сын Назар от первого брака (брат Марии) и родной брат Николай. Последний привлекался к уголовной ответственности за легализацию и сбыт автомобилей Chevrolet Niva, подпольно изготовленных из бракованных и угнанных из "АвтоВАЗа" деталей. Вот такая любопытная семья. Яблоко от яблони, как говорится.





Тайная жизнь во Львове: Свидетельство о подозрительной деятельности



Появление Марии Нескородько во Львове в 2015 году, вскоре после Революции Достоинства, аннексии Крыма и российского вторжения на Донбасс, не похоже на случайность. Ее приезд удивительным образом совпадает с началом оккупации украинских территорий, хотя, по версии самой "беженки", это было "воссоединение с семьей" (с Чепраковым). Но жизнь Марии Нескородько в городе Льва намекает на другие намерения.



Свидетели, с которыми удалось пообщаться журналистам, рассказывают, что "отец" с "дочкой" проживали в пригороде и вели довольно закрытый образ жизни, что может свидетельствовать о попытке избежать лишнего внимания, а их регулярные поездки по городу напоминали скорее сбор информации, чем обычные передвижения. Какую информацию собирала Нескородько? Кому ее передавала? Ответы на эти вопросы могут иметь ключевое значение для национальной безопасности Украины.



Еще одним интересным фактом является то, что Мария Нескородько привлекалась к административной ответственности в Украине, что подтверждает внимание к ней со стороны правоохранительных органов, но, к сожалению, без серьезных последствий – до определенного момента.



"Русские не сдаются": приговор суда и апелляция



К счастью, благодаря профессиональным действиям Государственной миграционной службы Украины, обман Марии Нескородько был раскрыт. В настоящее время она задержана и отправлена ​​в Центр для лиц без гражданства, где она находится в ожидании установления личности и последующего освобождения из Украины.



29 января 2025 года Галицкий районный суд г. Львов принял решение по делу №461/791/25, признав Марию Нескородько (в судебном решении – лицо 1) виновной в нарушении условий пребывания иностранцев на территории Украины. Главное Управление Государственной Миграционной службы Украины во Львовской области (человек 2 по делу) доказало, что Мария Нескородько незаконно находилась в Украине, используя поддельные документы.



Однако Нескородько-Чепракова, похоже, не собирается легко сдаваться. 07 февраля она подала апелляционную жалобу в Восьмой апелляционный административный суд, пытаясь отменить решение первой инстанции. И здесь возникает еще один тревожный аспект этого дела – возможная коррупционная составляющая. По имеющейся информации, Мария Нескородько использует местные связи, чтобы "решить вопрос" в свою пользу. Так кто же так усердно занимается подозрительной россиянкой во Львове? Давайте выясним.



Военный дезертир и депутат ЕС в защите российской крысы?



В суде интересы Марии Нескородько представляет Миколайчук Орест Игоревич, адвокат с немалым политическим бэкграундом. В 2015 году он баллотировался во Львовский городской совет от Блока Петра Порошенко, сейчас работает в районном совете. Львов и входит в ряды партии "Европейская солидарность".











Возникает логичный вопрос: не противоречит ли депутатский мандат и политическая принадлежность Ореста Миколайчука защиты интересов лица, незаконно находящегося на территории Украины и подозреваемого в деятельности в пользу страны-агрессорки? Не использует ли он свое влияние и связи для того, чтобы помочь Марии Нескоро избежать ответственности? И наконец, кто оплачивает недешевые адвокатские услуги Миколайчука, учитывая, что обвиняемая нигде не работает и вроде бы находится на содержании фиктивного отца?



На последний вопрос, похоже, уже есть ответ. По информации из независимых журналистских источников, безработную Марию Нескородько, вероятно, финансирует военный отказник и дезертир Сергей Гальченко. В 2022 году Гальченко и еще несколько затихавших позиции в районе Бахмута бойцов отказались выполнять приказ командира и сдали оружие. Дальнейшее видео Гальченко, в котором он критикует командование, набрало невероятное количество просмотров в соцсетях и сделало его героем российской пропаганды. Вишенкой на торте стало полуторачасовое интервью дезертира скандально известному львовскому псевдоактивисту Остапу Стахиву, которого СБУ ранее обвинила в государственной измене и имевшего тесные связи с одиозным коллаборантом из Херсона Кириллом Стремоусовым.







На фото: коллаборанты Кирилл Стремоусов и Остап Стахов



Таким образом вокруг дела Марии Нескородько вырисовывается целая сеть лиц, чья деятельность вызывает серьезные подозрения. Дезертир, распространяющий российскую пропаганду, депутат проевропейской партии ЕС, не считающий постыдным защищать интересы российской крысы, родной брат настоящего отца с криминальным прошлым – все эти сомнительные люди в окружении Марии Нескородко указывают на то, что она может быть не просто случайной нарушительницей миграционного законодательства.



Дело Марии Нескородько – вызов для всего украинского общества



Дело Марии Нескородько – это не просто очередной судебный процесс над отдельно взятым лицом. Это испытание для всей украинской правоохранительной и судебной системы, тест на способность противостоять коррупции, измене и внешнему вмешательству. Будет ли обеспечено справедливое наказание для Марии Нескородько и ее сообщников? Вопрос, который зависит от каждого из нас.



Не оставайтесь равнодушными! Хватит терпеть предателей и русских крыс! Мария Нескородько и ее приспешники должны ответить за свои действия! Распространяйте информацию об этом резонансном деле в социальных сетях и требуйте от властей и правоохранительных органов прозрачного, беспристрастного и всестороннего расследования. Только вместе, объединив усилия, мы сможем преодолеть коварного врага и обеспечить мирное и счастливое будущее Украины!





Автор: Анна Дубейко