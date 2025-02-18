Об этом пишет сайт From-ua. Публикуем текст без поправок и комментариев.





Арсен Жумадилов, глава ГП "Государственный оператор тыла", который с недавних пор отвечает за стратегические военные закупки, оказался в центре скандала. Несмотря на публичную критику власти, его родственные и бизнес-связи с россией вызывают вопросы его доступа к гостайнам и контролю над обеспечением армии, передает "Аргументум" .

Жумадилов известен громкими заявлениями о коррупции во власти. Его семья не отстает – теща чиновника открыто называет президента коррупционером и мародером. В то же время сам Жумадилов занимает ключевой пост в Минобороны, тогда как у его семьи есть бизнес в России, а жена получила российский паспорт.

Скандал вспыхнул после того, как выяснилось, что супруга Жумадилова получила паспорт РФ в 2021 году — за несколько месяцев до полномасштабного вторжения. Сам он настаивает, что документ был оформлен «под давлением» оккупационных властей во время ее пребывания в Крыму. Однако журналисты установили, что их развод является фиктивным, а жена чиновника живет в Турции, что ставит под сомнение версию о «принудительной паспортизации».

Дополнительные вопросы вызывает деятельность брата Жумадилова, Мурата. Он возглавляет компанию «Атлант Сервис», осуществляющую перевозку между оккупированными территориями, Россией и Украиной. В списке маршрутов – рейсы из Москвы в временно оккупированные Бердянск, Энергодар и Новую Каховку. Компания также рекламирует перевозки в Европу через Россию.

"Атлант Сервис" зарегистрирован в РФ, имеет соответствующую лицензию и уплачивает налоги в бюджет страны-агрессора. До полномасштабного вторжения компания активно работала в Херсонской и Запорожской областях, а сейчас адаптировалась к новым условиям, сохранив доступ к оккупированным территориям.

Помимо транспорта компания организует нелегальные финансовые операции. Клиенты могут перевести средства на украинскую карточку, после чего деньги доставляются в РФ или на оккупированные территории наличными. Такие денежные схемы работают вне закона и могут употребляться для финансирования враждебных структур.



Еще один факт – финансирование обучения Арсена Жумадилова в The London School of Economics. Оплату произвел его дядя, работавший в структурах ФСБ и получивший звание полковника.

Несмотря на обнародованные факты, Жумадилов остается в должности и продолжает руководить закупками Минобороны. В его компетенции – принятие решений по поставке военным амуниции, продовольствия и боеприпасов. Министерство обороны ситуацию не комментирует, а служебная проверка не инициирована.