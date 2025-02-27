Журналист-расследователь информагентства «Стоп Коррупции» Игорь Хмурый опубликовал новое исследование деятельности Государственного оператора тыла (ДОТ). В сообщении на личной странице в соцсетях он рассказал о возможных махинациях с прямыми контрактами между ДОТ и украинскими производителями бронежилетов. В этот раз Госоператор отдал тендер на 220 млн. компании-прокладке с капиталом 500 грн, которую "спрятали" в новую подставную фирму.

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В канун нового года ДОТ объявил ряд тендеров почти на 100 тысяч бронежилетов (это примерно половина всего годового объема на этот товар). Кроме регулярных игроков рынка – ТЕМП-3000, УКРТАК.ЮА на торгах появилась неизвестная фирма.

“ И здесь начинается какой-то цирк. Ноунейм повсюду обрушивает цену. При этом с вариативностью от 26,6 тыс. до 20,1 тыс. То есть менее 500 долларов за комплект с керамикой 6 класса. Здесь даже ТЕМП, которого называли все это время монополистом из-за традиционно самых низких цен сдал заднюю" , – писал Хмурый ранее.

Лот забрала компания-прокладка "Фортеця захисту" с уставным капиталом 500 грн, которая до лета прошлого года имела КВЭД по кайтерингу и переездам.

По легенде - они были дистрибьюторами израильтян "MASADA ARMOUR SOY LTD" , - отмечает расследователь далее.

Из-за публичной огласки в январе заказчик упразднил торги, переведя таким образом безболезненно для себя неиспользованные бюджетные миллиарды в новый бюджетный год. Параллельно заказчик срезал и несколько контрактов отечественным производителям, которые пытались обжаловать схему с новой прокладкой. В свою защиту ДОТ написал у себя на сайте, что МВД разъяснило, будто всем производителям нужны лицензии не только на производство, но и на продажу. Мол, это выяснили только сейчас, когда впервые на торги зашли импортеры.

" И это откровенная ложь" , - комментирует журналист.

Во -первых, "импортеры" принимали участие в торгах еще в начале 2024 года. Например - вот ссылка, как эта самая "MASADA ARMOUR SOY LTD" еще год назад получила отклонения из-за несоответствия документов ( https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-02-09-013339-a… ). Во-вторых, подняв вопрос отдельного лицензирования продаж (чем и оправдывали бросок отечественных производителей), ДОТ ссылался на мнение МВД еще с 19 марта 2024 года - когда копы попытались подтянуть одеяло на себя .

По мнению Хмурого, ситуация странная, ведь год после озвучивания этой позиции ДОТ спокойно заказывал и получал бронежилеты. Вдруг оказалось, что это незаконно, и заказчик ничего не знал? Ответ журналиста – нет. И это после скандальной отмены контрактов непокорным производителям подтвердил и профильный госорган.

Дело в том , что изготовленный под заказ армии бронежилет является специфическим товаром, который затем невозможно законно перепродать. Следовательно, имея лицензию на производство, отдельная лицензия на продажу для тендеров не требуется. Потому что тендер – это не магазин. И об этом в конце января 2025 МВД и ДОТ напомнила Государственная регуляторная служба Украины”.

Однако кулуарный план тендеров под прокладку сомнительного импорта его организаторы не оставили. Уже 20 февраля прошли очередные торги. На них появилась новая прокладка - ООО "МИЛИКОН ЮА" , сбившая цену и получившая заказ на 217,5 млн грн.

Но есть нюанс. Буквально 18-19 февраля это юрлицо переписали на ту же "Крепость защиты" с уставным капиталом 500 грн, которую не сумели протащить в декабре. В сопроводительных документах для участия " МИЛИКОН ЮА" подала бумаги, среди которых есть договор от 17 февраля с той же израильской "MASADA ARMOUR SOY LTD", которую сам ДОТ еще год назад не смог протянуть в тендерах из-за проблемных документов ( https://prozorro.gov.ua/10 продолжает.

В спешке новая компания ООО "МИЛИКОН ЮА" загрузила бумаги старой схемы, не предоставив подтверждения совместной деятельности с ООО "Фортеця захисту". Более того, у "израильтян" документы также оказались странными. Вместо объявленного на торги 6 класса у них были бумаги на другой, предоставленное экспортное свидетельство оказалось просроченным и не только.

Где- то в документах просто сменили даты на новые, а номера оставили. Вообще пакет выглядит, как Франкенштейн, шитый белыми нитями. Тупо взяли все, что имели и набросали в кучу, чтобы успеть за несколько дней. Даже не пытаясь притворяться, что это реальная компания, а не прокладка. Ну а ДОТ снова не увидел ничего подозрительного и спокойно слив тендер” , - заключает журналист.

На странице скандального тендера уже появилось много жалоб от других производителей с вышеприведенными и другими фактами. Главный вопрос – как поступит ДОТ? Отменит ли он эту авральную схему или протянет ее до конца? Потому как отмечает Хмурый, на этот раз из-за спешки вышла "прокладка в прокладке". Однако реакция Минобороны на предыдущие скандалы их госпредприятия наводит на сомнения. Ибо, несмотря на многочисленные расследования и разоблачения, глава ДОТа Арсен Жумадилов получил повышение - теперь он отвечает и за закупку оружия для Сил Обороны.