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Семнадцать комнат, восемь помещений на цокольном этаже, пять гостевых комнат с собственными туалетами, мезонин с четырьмя спальнями, библиотека и просторная гардеробная – все это не дворец какого-нибудь аристократа, а дом 83-летнего галицкого пенсионера. Имение в центре города, ранее принадлежавшее Львовской политехнике, сначала решением горсовета оказалось в аренде малоизвестной ОО, впоследствии перешел в руки жены судьи Романюка, а затем был переписан на ее свекра.

Как судейская семья завладела виллой, стоимость которой оценивается в 54 млн грн или более миллиона "зеленых"? И при чем здесь Львовская мэрия? Детали вероятной сделки с недвижимостью расследовала журналистка СтопКора Ольга Левицкая.

Во львовском здании по ул. Апрельская, известной как "вилла Мюллера", когда-то жил ректор местного Политехнического института (ныне – Нацуниверситет "Львовская политехника). Впоследствии там обустроили садик для детей сотрудников. Однако в 2013 году заведение образования из имения "выселили". Такое решение принял горсовет Львова. Он же передал недвижимость площадью около 500 квадратов в аренду общественной организации "Фонд помощи "Миссия добра".



Удивительно, но ни о самой ГО, ни о ее добрых делах во Львове никто ничего не знает, у организации даже нет собственного сайта или страниц в соцсетях. А ее основатель Игорь Тимо умер несколько лет назад в результате продолжительной болезни. Но прежде успел одолжить 7 млн грн у жены львовского судьи Михаила Романюка Ольги, определив недвижимость как залог.



Недвижимость перешла к Ольге Романюк от ОО по договору ипотеки



Поскольку долг так и не был возвращен, вилла перешла в собственность жены судьи. При этом официальные доходы супругов Романюков достаточно скромны, и накапливать указанные 7 млн грн им пришлось бы долго, если бы не внезапный "подарок" на почти такую же сумму от отца-пенсионера Михаила. И именно на своего 83-летнего свекра Феодосия Ольга Романюк в 2017 году переписала приобретенный дом.





В конце концов, дом переписали на 83-летнего пенсионера.



На территории виллы полным ходом продолжается ремонт. По оценкам экспертов по недвижимости, стоимость этого здания на почти полтысячи квадратов тянет на 54 миллиона гривен. А в реставрацию могли вложить уже сотни тысяч долларов. В то же время строители утверждают, что настоящего ее владельца никогда не видели. И, вероятно, это – не отец судьи, поскольку Феодосий Романюк на самом деле уже много лет проживает совсем в другом месте.





Соседи подтвердили, что Феодосий Романюк проживает по другому адресу



Напомним, львовский судья Михаил Романюк подарил 83-летнему отцу-пенсионеру дом, известный как "вилла Мюллера". Сейчас там ударными темпами ведутся ремонтные работы. СтопКор также попытался разобраться, откуда у судейского клана нашлись средства на элитную недвижимость.