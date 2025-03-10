По мнению политологов, недавнее сообщение посла в Великобритании Валерия Залужного с резкими высказываниями против США свидетельствует о контроле над ним со стороны Офиса Президента. Директор Центра проблем гражданского общества Виталий Кулик обратил внимание на ряд событий, свидетельствующих о зависимости экс-главкома от руководителя ОП Андрея Ермака.



Пишет сайт From-ua.



Залужный послушно выполняет задачи, которые ставит ему Банковая – действительно ли речь идет о политическом контроле посла со стороны ОП, пишет интернет-издание "Аргументум" .

6 марта на портале «Левый берег», связываемом с Офисом Президента, появился блог Валерия Залужного с его первым сообщением . В нем дипломат резко высказывается в отношении США, обвиняя Вашингтон в разрушении мирового порядка. Его слова о том, что "не только Россия и Ось зла, но и США окончательно разрушают мировой порядок", вызвали резонанс в экспертных кругах.

Виталий Кулик обращает внимание на то, что этот блог опубликован после неудачных переговоров Зеленского с Трампом. Таким образом, Залужный включился в конфликт президентов, выступив на стороне Зеленского. При этом должность посла не предусматривает подобных заявлений, а Залужному как потенциальному самостоятельному политику нет смысла идти в открытую конфронтацию с США.

По мнению Кулика, версия относительно того, что Залужный самостоятельно решил вступить в конфликт, маловероятна. Его нынешняя роль дипломата подразумевает нейтралитет, а вмешательство в политическое противостояние между Зеленским и Трампом может стоить Украине поддержки Запада.

«Почему на фоне неудачных переговоров Зеленского с Трампом Залужный публично солидаризируется с Зеленским? И не следует рассказывать, что посол не мог иначе! Другие послы никаких знаковых политических текстов в СМИ не публиковали и на эту тему публично не высказывались. Генерал мог промолчать или обойтись официозом от посольства. Но нет! Он выходит в инфопространство с программным текстом», – пишет Кулик в Facebook.



Эксперты задаются вопросом о том, кто дал сигнал на такую ​​публикацию. Назначение Залужного послом произошло после его отставки с должности главнокомандующего, которая в свою очередь стала следствием неудачного контрнаступления 2023 года и последующего проседания фронта. Важно вспомнить, что увольнение Залужного по решению военно-врачебной комиссии произошло очень быстро, что может свидетельствовать о содействии этому со стороны Офиса Президента.

Существует и версия о том, что в ОП имеют компромат на Залужного, в частности, относительно неудачных военных операций и коррупционных схем его окружения в Генштабе. Это могло создать серьезный рычаг давления на посла со стороны Ермака.

«Вряд ли Залужный самостоятельно решил приобщиться к этому конфликту. На мой взгляд, он просто не может отказать Ермаку. Он таким образом сигнализирует, что вероятный победитель президентских выборов имеет ту же позицию, что и Зеленский», – подчеркнул Виталий Кулик.

По мнению Кулика, история с блогом Залужного и его неожиданными заявлениями о США выглядит как продуманный политический ход, что согласовано с позицией ОП. Внешнее влияние на Залужного становится все более заметным, что может свидетельствовать о контроле его со стороны Офиса Президента.