Военные объявили сбор средств на билет домой для скрывающегося за рубежом сына Петра Порошенко, чтобы тот вернулся в Украину и присоединился к рядам ВСУ. Инициаторы сбора также предлагают СМИ бойкотировать политиков, сыновья которых уклоняются от военной службы, - говорится в сообщении военного Алексея "Сталкера".



Пишет сайт Украинские новости.

"Ми з хлопцями вирішили ініціювати безстрокову акцію "Синів політиків – на фронт!". В рамках волонтерської ініціативи перший збір оголошую на квиток додому Олексію Порошенку. Чому збираємо гроші саме Порошенку? В Олексія сьогодні біда. Незважаючи на те, що батько назбирав на його рахунках до півтора мільярда доларів, в хлопця не вистачає коштів на дорогу додому. Він змушений їсти фуа-гру лише через день, бо все його майно арештоване – хлопець в розшуку за ухиляння від служби у ЗСУ. Єдина надія була на батька, але Петро Олексійович тут не допоможе – на олігарха накладені санкції за співпрацю з росією, розкрадання армії, держзраду тощо (там цілий букет "досягнень"), тому він навіть кави на заправці не може купити", - пише Олексій "Сталкер".

Как отмечает автор инициативы, если сын Порошенко откажется от билета, то собранные средства будут израсходованы на дроны для ВСУ. "Сталкер" также отмечает, что в последнее время активизировались политики, которые поучают, как нужно воевать и вести переговоры. В свою очередь, их военнообязанные сыновья прячутся за границей от службы в ВСУ и не видят своего будущего в Украине.

"Живут, учатся, тратят деньги, которые родители зарабатывают на войне и Украине. Но ни одного года своего счастливого и упитанного будущего они не связывают с Украиной. Потому что знают и видят, что делают с государством их родители: воруют, схематозят, пилят. лет – юбилей. Они с братом – командиры "держат позиции" на лондонском западном фронте. Находятся на непосредственной линии столкновения с лакшером жизнью, борются с лобстерами в лучших ресторанах и приближают победу личной роскоши над общей обыденностью", - пишет Алексей "Сталкер".



Военный также призывает СМИ бойкотировать политиков, сыновья которых уклоняются от армии.