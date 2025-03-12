Военные объявили сбор средств на билет домой для скрывающегося за рубежом сына Петра Порошенко, чтобы тот вернулся в Украину и присоединился к рядам ВСУ. Инициаторы сбора также предлагают СМИ бойкотировать политиков, сыновья которых уклоняются от военной службы, - говорится в сообщении военного Алексея "Сталкера".
Пишет сайт Украинские новости.
"Ми з хлопцями вирішили ініціювати безстрокову акцію "Синів політиків – на фронт!". В рамках волонтерської ініціативи перший збір оголошую на квиток додому Олексію Порошенку. Чому збираємо гроші саме Порошенку? В Олексія сьогодні біда. Незважаючи на те, що батько назбирав на його рахунках до півтора мільярда доларів, в хлопця не вистачає коштів на дорогу додому. Він змушений їсти фуа-гру лише через день, бо все його майно арештоване – хлопець в розшуку за ухиляння від служби у ЗСУ. Єдина надія була на батька, але Петро Олексійович тут не допоможе – на олігарха накладені санкції за співпрацю з росією, розкрадання армії, держзраду тощо (там цілий букет "досягнень"), тому він навіть кави на заправці не може купити", - пише Олексій "Сталкер".
Как отмечает автор инициативы, если сын Порошенко откажется от билета, то собранные средства будут израсходованы на дроны для ВСУ. "Сталкер" также отмечает, что в последнее время активизировались политики, которые поучают, как нужно воевать и вести переговоры. В свою очередь, их военнообязанные сыновья прячутся за границей от службы в ВСУ и не видят своего будущего в Украине.
"Живут, учатся, тратят деньги, которые родители зарабатывают на войне и Украине. Но ни одного года своего счастливого и упитанного будущего они не связывают с Украиной. Потому что знают и видят, что делают с государством их родители: воруют, схематозят, пилят. лет – юбилей. Они с братом – командиры "держат позиции" на лондонском западном фронте. Находятся на непосредственной линии столкновения с лакшером жизнью, борются с лобстерами в лучших ресторанах и приближают победу личной роскоши над общей обыденностью", - пишет Алексей "Сталкер".
Военный также призывает СМИ бойкотировать политиков, сыновья которых уклоняются от армии.
"С собратьями предлагаем СМИ устроить бойкот тем политикам, чьи дети прячутся за границей. Если ты не видишь своего будущего в этой стране для своих детей, значит ты вообще не видишь будущего для Украины. А значит, не имеешь права рассказывать, как нам в своей стране жить", - резюмирует "Стал".
Как сообщалось ранее, подавляющее большинство украинцев считают справедливыми примененные к Петру Порошенко, Виктору Медведчуку и Игорю Коломойскому санкции и выступают против их снятия, пока те не вернут государству средства и не понесут юридическую ответственность.