Детективы НАБУ принуждают к интиму свидетелей и не стесняются получать бюджетную тысячу, получая миллионные зарплаты. Бюро деградирует ускоренными темпами – его необходимо перезагружать как можно быстрее, – считает политический эксперт Олег Постернак.

Пише сайт Бигмир.

«Операция «ЯЄнаБУ», или как в Национальном антикоррупционном Бюро принуждают к интимным отношениям свидетелей и не гнушаются бюджетной тысячей при миллионных зарплатах. Деградация НАБУ продолжается. И ее темпы зашкаливают. НАБУ уверенно дискредитирует идею борьбы с коррупцией. Его нужно перезагружать. Часы тикают все громче. Завтра реорганизация может оказаться запоздалым шагом», – написал Постернак.

Он привел информацию, что у детектива НАБУ был секс с ключевым свидетелем по делу Одесского аэропорта.

«В сообщении отмечается, что речь идет о Станиславе Бравермане. И это не первый случай в Бюро, когда детектив склоняет к интимным отношениям свидетеля. Или не склоняет, а обменивает на освобождении от ответственности в пакете с нужными показаниями. Каждый может увидеть в этом, что ему вздумается. Только факты от этого никак не изменятся», – отметил эксперт.

Он сообщил, что секс ради вербовки активно использовался КГБ в советское время.

«Похоже, что НАБУ решили взять на вооружение у кегебистов не только тоталитарные методы давления на обвиняемых. Взяли также еще кое-что – для себя, то есть для плоти. Как пишет известный юрист Олег Шрам, секс со свидетелем – незаконный и нарушает все возможные стандарты расследований», – подчеркнул он.

Окончательную деградацию НАБУ, по его мнению, подтверждает другая ситуация, произошедшая недавно.

«Детектив Бюро Александр Кот, получающий более миллиона гривен зарплаты в год, оформил тысячу зимней е-поддержки. Я лично знаю ветеранов, которые принципиально не оформляют льготы на коммуналку, потому что не хотят брать лишнего у государства. И это люди с далеко не самыми большими зарплатами в стране. А тут – копейку (по сравнению с зарплатой) не постеснялся взять», – возмутился эксперт.

Он напомнил ряд других скандалов, случившихся с НАБУ в последнее время.

«Сейчас секс со свидетелями. До этого – задержание представителя НАБУ на изготовлении и продаже наркотиков. Перед этим – сливы руководством НАБУ материалов следствия подозреваемым, а еще раньше – покупка лакшери авто и квартир в центре Киева, а до этого – официальное признание руководителя НАБУ коррупционером. Этот перечень статей уголовного кодекса, героями которых являются те, кто должен бороться с коррупцией, можно продолжать еще долго», – подытожил Постернак.

Как сообщалось, недавно правоохранители задержали представителя НАБУ на производстве и сбыте наркотиков. Преступная группа, которую он возглавлял, варила и продавала амфетамин, а также занималась контрабандой прекурсора для наркотиков фенилнитропропен. Ежемесячный доход группы оценивают в более чем 50 миллионов гривен.