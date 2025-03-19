Инвестиционный фонд Хантер, записанный на людей из окружения лидера запрещенной ОПЗЖ Юрия Бойко, получил по меньшей мере 1107 квартир в Киеве в результате инвестиций в строительство жилых комплексов.



Об этом в журналистском расследовании сообщает hromadske.

В расследовании говорится, что указанный фонд контролирует кипрская компания Kotryna Holding Ltd. На нее записан украинец Павел Якубенко.

«Тот „засветился“ в различных компаниях, которые связывали с руководителем запрещенной ОПЗЖ. А сын Павла Якубенко Владимир работал в НАК Нафтогаз Украины под руководством Бойко», — говорится в материале.



В июле 2015 года фонд Хантер впервые вложил деньги в строительство ЖК Французский квартал 2. Уже в 2017 году фонд увеличил объемы инвестиций и вложился в ЖК Камертон и ЖК Welcome Home.

С 2015 по 2017 год фонд только вкладывал деньги, квартиры не продавались.

Еще пять домов во Французском квартале 2 достроили в 2018 году. Тогда же на фонд оформили 49 квартир общей площадью более 3000 м², 47 из них в том же году продали.

Также журналисты указывают, что ЖК Welcome Home и Камертон достроили значительно позже — в 2020-м и 2024-м. В первом ЖК фонд оформил на себя 198 квартир и помещений общей площадью почти 13 000 м². А в ЖК Камертон только в прошлом году фонд оформил на себя 71 квартиру — около 6000 м².

Таким образом, стартовые инвестиции в строительство трех ЖК должны были бы составить около 16 млн долларов. В то же время у самого Бойко, официально не было и до сих пор нет никаких бизнес-активов. По декларации, бизнес есть только у его жены Веры Бойко — это компания Столичная недвижимость. По тем временам она приносила примерно 2,5 млн гривен доходов в год.

Проанализировал инвестиции фонда, журналисты выяснили, что за последние 10 лет окружение Бойко проинвестировало минимум на 1107 квартир. По минимальным подсчетам, которые опираются на рыночные цены, общий объем инвестиций мог бы превышать 70 млн долларов.



Дети и жена народного депутата от ныне запрещенной "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрия Бойко за последние три года приобрели машины более чем на 450 000 долларов.

Юрий Бойко, младший сын депутата, ездит на Toyota Land Cruiser 200 выпуска 2018 года.

У Анатолия, старшего сына, есть два новых автомобиля – Mercedes GLS 400 2021 года выпуска и Mercedes GLS 450 2023 года выпуска.

У жены Юрия Бойко, Веры, официально нет авто. Но есть ООО "Столичная недвижимость", а на ней — Lexus GX550 2024 года выпуска.

Общая стоимость этих авто составляет более 450 000 долларов. Все они появились у семей с начала 2022 года.