Об этом пишет сайт Антикор в статье Дело Бесарабы: Контрабанда, коррупция и безнаказанность в воюющей Украине

В каждой области есть свои "герои". В Ровно таким "лицом эпохи" стал Виталий Бесараба - человек, превративший криминал в стиль жизни, а безнаказанность - в персональную религию. Пока страна ведет войну, а люди продают украшения, чтобы купить армии дрон, этот контрабандный феодал живет в свое удовольствие, разъезжает на BMW за 250 тысяч и строит СПА-комплекс за 1,3 миллиона долларов , словно у него не война в стране, а курортная кампания на Мальдивах.











Контрабандист с царскими замашками

Бесараба не прячется, не стесняется и не скрывает аппетитов. По словам источников, он годами возит через Закарпатье и Ровно машины, технику, что угодно , минуя таможню, закон и здравый смысл. У него все схвачено: таможенники молчат, полиция прикрывает , а все, кто задает вопрос — быстро получают "воспитательную беседу" с лесом, побоями и угрозами.

Формально – бизнесмен. Фактически – классический криминальный барон.

«Не хочешь молчать? Получишь в лесу!»

Когда его бухгалтер Шевчук А.В. , которая годами вела учет криминального хозяйства, начала интересоваться "откуда деньги" , ее похитили средь бела дня. Затащили в машину, вывезли в лес, избили до полуобморочного состояния. По словам самой Шевчук - "воспитывали, чтобы не лезла не в свои дела" .

Это не сюжет из 90-х. Это – 2024 год. Центр Европы. Воюющая страна.

Талант к интригам уровня шекспировского вора

Но Бесараби и этого не достаточно. Чтобы избежать подозрений, он перевел стрелки на своего кума — Надейка , человека, когда-то ссудившего ему деньги на бизнес . В сущности, именно Надейко дал ему стартовый капитал на «бизнес».

Как же Бесараба его отблагодарил? Оклеветал, что якобы это он, Надейко, "заказал" бухгалтера. Ничем не подтверждены только слова самого Бесарабы , который заявил, что слышал признание во время поездки в Германию.

Результат: Надейко – в СИЗО , Бесараба – в Дубае на отдых, полиция – на подтанцовках .

А судьи кто?

Адвокат Бесарабы – экс-прокурор . Связи, опыт, нужные знакомства — все, чтобы любое уголовное производство исчезло, как право на доходы Бесарабы . По информации источников, схема уже давно работает как часы: кто надо – получит подозрение, кто не надо – получит BMW.

Здесь не суд, а ярмарка договорняков.

СПА во время войны

В 2023 году Бесараба построил СПА-комплекс за 1,3 миллиона долларов США , потому что, видите ли, «устал от стресса». В стране взрывы, эвакуации, дети без света – а он купается в бассейне с подогревом и устраивает чаны для гостей из органов. Человек просто потерял связь с реальностью — и чувствует себя совершенно безнаказанно .

А теперь внимание: Бесараба – не исключение. Это система

Этот тип – не просто наглый уголовник . Он — лакмусовая бумажка состояния нашей правоохранительной системы . Потому что пока он пьет виски в собственном СПА-комплексе, его кредитор сидит за решеткой, а избитая женщина боится говорить. Ибо кто защитит? Полиция? Та самая, что "помогала переквалифицировать" дело против него в дело против Надейко?

Заключение

Бесараба – это не просто фамилия. Это символ того, как криминал и коррупция плетутся в объятиях полиции , прокуратуры и местной "элиты". Это портрет "героя тыла", который во время войны строит СПА для избранных, а неудобных - упаковывает в лес.

Каждый, кто с ним сотрудничает, должен знать: с этим именем теперь связан позор. А каждый покрывающий должен знать, что вы следующие в списке. И в этот раз молчать вам не дадут.