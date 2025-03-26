Об этом пишет сайт Акценты.

Уроженец Донбасса, этнический армянин Владимир Манукян на протяжении многих лет позиционировал себя как порядочный бизнесмен и благотворитель. В свое время он неоднократно появлялся в ряде всеукраинских и харьковских СМИ, где рассказывал об инвестициях в науку, борьбу с коронавирусом, в местный спорт и помощь нуждающимся. На первый взгляд можно сделать вывод, что этот человек живет проблемами других людей. Однако под этим публичным образом на самом деле скрывается совсем нелицеприятная история донбасско-харьковского криминального авторитета, обвиняемого в финансировании терроризма, торговли с "ДНР", отмывании российских средств, угрозах и рейдерстве.

Владимир Манукян = Армен "Горловский"

На днях украинцев шокировали новости из криминального мира. Преступная сеть коллаборанта Армена Саркисяна ("Горловского") после его недавней гибели в Москве (скончался в результате полученных от взрыва ранений и травм в начале февраля 2025 года) развернулась с новой силой. Ряд отечественных телеграм-каналов сообщили, что ОПГ Саркисяна полностью перешла под контроль харьковского бизнесмена и криминального авторитета Владимира Манукяна ("Мантуса"), который не просто продолжил преступную деятельность своего предшественника, а и масштабировал ее на многие регионы и даже другие страны.

Владимир Манукян появился в ОПГ Армена Саркисяна не просто так. Оба – давние товарищи и соратники. Оба – выходцы из Енакиевской ОПГ, которая до бегства Януковича занималась обеспечением финансовых интересов бывшего президента и его "Семьи". Какие методы использовала данная ОПГ, очень хорошо помнят многие отечественные бизнесмены и предприниматели – угрозы, рэкет, рейдерство и даже убийства. В криминальной структуре Юрия Иванющенко ("Енакиевского") и Манукян, и Саркисян занимались в основном курированием "бизнес-процессов", касающихся незаконной добычи угля в Донецкой области.

Логично, что такая деятельность требовала иметь под боком не одну бригаду бойцов, способных, как говориться, решать разного рода вопросы. Проблему с поиском таких ребят Манукян и Саркисян закрыли очень просто. Оба стали кураторами и спонсорами местных боксерских клубов, которые нередко как раз являются основными поставщиками "парней спортивного телосложения" для подобных дел. С 2009 года Манукян возглавлял "Енакиевское местное представительство федерации любительского и профессионального бокса Донецкой области", а в 2012 году стал председателем Украинской лиги боксерских клубов. Под его руководством проводились всеукраинские чемпионаты по боксу вплоть до 2018 года.

Именно Манукян и Саркисян в 2014 году, как сообщалось в открытых источниках, занимались организацией банд "титушек" для нападения на участников Евромайдана в Киеве и в других городах страны. Саркисян до самой гибели даже находился в украинском розыске, в частности, по подозрению в убийстве журналиста Вячеслава Веремия в феврале 2014 года. В тот же году Саркисян, кстати, возглавил "федерацию бокса" так называемой "ДНР".

"Миграция" в Харьков

После начала российской агрессии на Донбассе в 2014 году Владимир Манукян с частью группировки Юры "Енакиевского" перебирается в Харьков по поручению Саркисяна, чтобы осваивать "новые" территории. На месте "Мантус" сориентировался быстро и практически сразу обзавелся друзьями в высоких кабинетах власти. Речь идет прежде всего о тогдашнем главе Харьковской областной государственной администрации Игоре Райнине, который позже вольется в пророссийскую ОПЗЖ, о его преемнице Юлии Светличной и о тогдашнем руководителе харьковского главка СБУ Андрее Носаче. Всех их не раз видели вместе на публичных и закрытых мероприятиях, а о влиянии Манукяна на региональную политику не раз писали журналисты, в том числе военный корреспондент Юрий Бутусов.

Именно во время работы Райнина-Светличной и не без поддержки местной "конторы" группировке Манукяна-Саркисяна удалось сильно укрепить свои позиции в Харькове. Об этом, в частности, косвенно заявил тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков. Представители ОПГ Манукяна-Саркисяна быстро вошли в качестве топ-менеджеров на несколько харьковских рынков и торговых центров, а также в управление Юго-Западной железной дороги, где быстро наладили ряд коррупционных схем, которые не могли не заметить журналисты. Правда, "Мантус" приложил немалые усилия, чтобы зачистить информационное поле. Однако получилось не везде. Некоторые СМИ вспоминают Манукяну как минимум два конкретных эпизода, которые могут прямо указывать на то, что он вел и продолжает вести бизнес с оккупантами, являясь, по факту, прямым пособником российской агрессии.

Эпизод первый. Манукян фигурировал в уголовном деле, касающемся поставок продуктов питания и топлива террористам "ДНР" в период 2014-2019 годов. Один из следов, оставшихся от этих сделок – уголовное производство 22016101110000010, открытое СБУ по ч.1 ст.258-5 УК Украины ("Финансирование терроризма"). В производстве фигурирует компания "ТД САН ОЙЛ" – сеть заправок, созданная в 2014 году пулом "авторитетных" енакиевцев, в том числе самим Манукяном.

Эпизод второй. Две компании, основателем которых является Манукян, – ООО "Шахтинвестпром" и ООО "Донэнергопром ЛТД", работающие в сфере добыче угля, еще в 2014 году перерегистрированы по так называемому "законодательству" "ДНР". Сейчас же компании находятся в реестрах юридических лиц России. При этом в "Шахтинвестпроме", зарегистрированном в РФ, директором является то самое лицо, которое было директором в украинском "Шахтинвестпроме" до 2014 года.

Сам же Армен "Горловский" в этом время остается на оккупированных территориях, где достигает крайне высокого положения в криминальном мире. Помимо армянского сепаратистского батальона "Арбат", основателем которого он является и которое воевало в составе российского ЧВК "Редут", Саркисяну также были подконтрольны все процессы перераспределения и контроля бизнеса на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. После смерти руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина Саркисян стал ответственным и за набор заключенных в российскую армию, а также получил контроль над всеми тюрьмами и местами содержания украинских военнопленных, в частности, и над колонией в Оленовке, где россияне совершили массовое убийство пленных ВСУ, среди которых были и защитники "Азовстали" (Мариуполь). В этой структуре "Мантус" занимал особое место. Известный украинский журналист и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов называл Манукяна правой рукой Армена "Горловского".

Угрозы и рейдерство

С началом полномасштабной агрессии РФ криминальная сеть Манукяна-Саркисяна развернулась с новой силой. Фактически до самого последнего момента одним из ключевых направлений их совместной деятельности было рейдерство бизнеса на оккупированных территориях.

По наводке Саркисяна "Мантус" устанавливал связь с украинскими бизнесменами, которые вынуждены были покинуть захваченные территории Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, но у которых там остались те или иные бизнес-активы. Предпринимателям Манукян предлагал "добровольно передать" доступ к таким активам и все необходимое для перерегистрации их по оккупационному законодательству РФ.

Если же бизнесмены отказывались от условий, предложенных бандитами, или обращались к правоохранителям, в их адрес и адрес членов их семей, поступали угрозы физической расправы. Под жесткий прессинг в таком случае попадали также и родственники, которые вынуждены были остаться на неподконтрольных территориях – в таком случае в игру вступал Саркисян с присущими ему методами решения вопросов.

Отмывание российских денег

Сейчас Владимир Манукян находится в Дубае, откуда и руководит делами в Украине, в том числе и на оккупированных территориях. В ОАЭ, по имеющейся информации, "Мантус" организовал крупный бизнес по отмыванию средств, в частности, и для российских олигархов, которые попали под международные санкции. Все происходит через скупку недвижимости, но в основном через криптовалюту. Все эти процедуры он осуществляет через давнего знакомого родом из Харькова – криптовалютчика Николая Удянского.

После завершения войны отмытые средства Манукян планирует реинвестировать для укрепления позиций и построения в Украине нового приступного синдиката, который по своим методам работы и сферам влияния должен превзойти когда-то самую крупную и известную в Украине ОПГ покойного авторитета "Князя". Без превентивных действий со стороны правоохранителей и силовиков новая группировка Манукяна станет серьезным вызовом и значительно обострит криминогенную обстановку во многих регионах страны, что несомненно повлияет как на бизнес-климат, так и на качество и безопасность жизни простых граждан.