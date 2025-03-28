Об этом пишет в своем расследовании сайт Стопкор.

Несмотря на войну, украинский рынок электроники показывает стремительный рост. По данным RAU, в 2024 году украинцы массово скупали гаджеты и технику — только за первое полугодие количество онлайн-заказов выросло более чем на 15%. В то же время, обострилась конкуренция между крупными сетями и независимыми ритейлерами. И она, по словам экспертов, все чаще выходит за пределы честной рыночной борьбы.

Давление на независимые сети

Политический эксперт и юрист Михаил Шнайдер обращает внимание на волну проверок, дискредитационных кампаний и вмешательство силовиков в деятельность малых игроков. По его словам, на фоне стремительного роста новых сетей, таких как "Яблоки", "Техноиж", "Ябко" и т.п., крупные игроки рынка прибегают к давлению, чтобы не потерять свои позиции.

"Вместо открытой конкуренции - административный ресурс, медиаатаки, вызовы правоохранителей. Это вредит доверию к бизнесу и сдерживает развитие рынка", - считает эксперт.

Кто в центре подозрений?

Больше всего вопросов — к сети "Комфи", которая, несмотря на войну, активно расширяется и называет свою стратегию "экспансией". В то же время, как обнаружили журналисты, на территории оккупированного Крыма функционировал сайт, идентичный украинскому COMFY с аналогичным дизайном, логотипом и ценами в рублях.

Кроме того, по словам Шнайдера, бывшие сотрудники компании сообщали о схемах "откатов" и занижении таможенной стоимости товаров. Все это, по мнению эксперта, может свидетельствовать о коррупционных практиках в управлении компанией.

АЗБИС и параллельный импорт

Еще один игрок, вызывающий беспокойство - дистрибьютор техники Apple в Украине, компания "АЗБИС". Она имеет белорусское происхождение, и раньше поставляла технику в РФ. После начала полномасштабной войны – якобы переориентировалась на схемы так называемого "параллельного импорта" через Казахстан. Поэтому компания попала под санкции в ряде стран ЕС.

Давление из-за силовиков?

Шнайдер отмечает, что весной 2024 г. началась скоординированная кампания против независимых ритейлеров. По его данным, в ней могли участвовать менеджеры "Комфи" и "АЗБИС". Цель – полное устранение конкурентов. Среди пострадавших — сети "Ябко", "Yabloki" и "Техноиж", которые демонстрировали рост и забирали долю рынка у крупных игроков.

Проблема национальной безопасности

Эксперты отмечают, что во время войны бизнес должен работать в поддержку государства, армии и экономики. В свою очередь, попытки использовать связи с РФ, административные рычаги и информационные атаки подрывают доверие к бизнесу, инвесторам и вредят национальной безопасности.

"В то время как добросовестные компании платят налоги и держат экономику, другие пытаются сохранить монополии любой ценой", - заключает Шнайдер.

Эксперты призывают компетентные органы проверить ситуацию и не допустить коррупционного передела одного из наиболее перспективных рынков в Украине.