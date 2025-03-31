Как вероятный основатель ОПГ "Криптоносцы" и фигурант уголовного дела ДБР Сергей Сотниченко оказался на контракте в украинском войске.



Об этом пишет в своем расследовании сайт Стопкор. Публикуем текст без поправок и комментариев.



Волк в овечьей шкуре или русский в шевронах украинского войска? В поле зрения журналистов нашего медиа попал достаточно многогранный персонаж – Сергей Сотниченко. По данным одних источников, он – криптоэксперт, согласно другим – главарь известной в России ОПГ "Криптоносцы", а по материалам ДБР – преступник. Однако по документам Сергей, известный в определенных кругах как "Коливан",... контрактник ВСУ. Как лицо, фигурирующее в уголовном деле и, вероятно, даже не имеющее украинского гражданства, смогло заключить контракт с украинским Минобороны?



И при чем здесь многомиллионные потоки "теневых" средств? Детали запутанной истории с криминальным привкусом – в новом расследовании команды СтопКора. Как свидетельствуют открытые источники, Сергей Сотниченко 35 лет, он родом из российского города Ноябрьск. Впрочем, на просторах интернета о Сотниченко – достаточно противоречивая информация: от пиар-материалов о мощном криптоэксперте – до упреков в причастности к ОПГ "Криптоносцы", специализирующейся на махинациях с криптовалютами, банковских мошенничествах и легализации денег сомнительного происхождения.





Ежемесячно, по данным наших коллег, эта киберпреступная группировка "зарабатывает" до $300 тысяч, из которых $15 тысяч вроде бы составляет неофициальное "вознаграждение" для коррумпированных правоохранителей. В то же время, по документам Сотниченко – военный украинских Вооруженных Сил. Хотя боевой путь этого персонажа, кажется, не имеет ничего общего с фронтом. Как пишут медиа, он преимущественно "штурмует" столичные развлекательные заведения. А еще публично выступает против российских властей, но... не против россии или россиян, спонсирующих войну против Украины. Более того, по данным судебных документов, Сотниченко и сам действующий гражданин страны-агрессорки, которому к тому же в ДБР инкриминировали финансирование терроризма. Из открытых источников можно узнать, что он сначала проводил в России патриотические акции в честь дня России, а когда его поймали там на махинациях и объявили в международный розыск – стал, так сказать, вынужденным "гастарбайтером". Об этом расследователям СтопКора рассказала на условиях анонимности близкое к окружению Сотниченко лицо. "В россии его прозвище "Коливан" , которое он взял из русского фольклора о "Трех богатырях". Это много говорит о нем: он даже назвал своих детей в честь персонажей из этих легенд. Дочь, например, Забава, которая родилась в 2023 году. Он вообще очень любит весь этот русский фольклор . что не может поехать в Россию сейчас", – утверждает наш собеседник. Но приехал в Украину Сотниченко по легенде якобы беженцем. Некий "хороший русский", спасающийся от "ужасного режима" российской власти. Однако это не совсем так. Ведь Сергей Сотниченко, как сообщали журналисты, проник еще в 2015 году на территорию Украины через временно оккупированные территории так называемых "Л/ДНР". И вместо того, чтобы пройти официальную процедуру проверки, он, похоже, сумел легализовать свое пребывание с помощью коррумпированных представителей силовых структур.

Иначе как россиянин, незаконно попавший на территорию Украины, будучи одновременно в активном розыске Интерпола, смог совершить выезд и сразу въезд на белорусскую КПП в Новых Яриловичах Черниговской области?

" У него дома в городе Туапсе еще недавно проводили обыски. В 2023 году, если я не ошибаюсь. Там дело относительно мошенничества и наркотиков. Знаю, что он и сейчас употребляет, в частности "насвай". В России Сергей в розыске, а здесь ведет себя как хозяин: ездит на крутой бронь. "

Как стало известно СтопКору, бодигарды сопровождают Сотниченко буквально повсюду: встречают у подъезда квартиры в элитном ЖК, проводят в спортзал "Царский", в "Сокаре" на Дружбы народов, где Сергей пьет кофе и рассказывает всем, что он - военный.

С охраной он всегда совершает визиты и в подпольные криптообменники, которые, по данным инсайдера, открыл в Киеве и построил в Украине некую финансовую империю по легализации "грязных" денег.

"Он обманул российских криптоинвесторов на 1000 биткоинов, что по нынешнему курсу составляет свыше 95 миллионов долларов. Поэтому в Украине он не разводится со своей охраной ни на секунду. У него было восемь охранников, не знаю точно сколько сейчас. "Полузверь ", если слышали о таком", - рассказывает на условиях конфиденциальности человек, приближенный к окружению Сергея.

У Сотниченко, по данным наших коллег, якобы есть два подпольных криптообменника в Киеве, куда он и сам частенько наведывается, согласно данным источников и наблюдений СтопКора.

Первый – в Печерском районе рядом с "Сильпо" по ул. Коновальца, расположенного вплотную к ЖК, где живет Сергей. Второй пункт – по ул. Пирогова в Шевченковском районе. Оба криптообменника внешне вообще не примечательны. Но многие камеры наблюдения подсказывают: это непростые "точки".

Большая активность была на другой локации, по ул. Пирогова. Наблюдения команды СтопКора показали: каждую пятницу около 12:00 отсюда, вероятнее всего, вывозят наличные деньги. Мужчины с черными рюкзаками зашли с пустыми сумками и уже очень скоро вышли с полными.











И эти два криптообменника – вероятно, только верхушка айсберга. Они подконтрольны разветвленной теневой компании "Криптофайненсклаб", работу которой организовал, по данным ДБР, тот же Сотниченко вместе с сообщниками.

Чтобы подтвердить активность фирмы россиянина, наши агенты под прикрытием совершили обмен 7600 долларов на криптовалюту TRC20.

Журналисты сохранили скриншот переписки в Telegram с админом компании, контакты которого указаны на их С1К. И, как ни странно, этот Виктор направил медийщиков в ту же точку на Пирогова. Что происходило внутри подпольного криптообменника – отснять, к сожалению, не удалось, ведь там, по словам агента, вооружены охранники, а для проверки клиентов служба безопасности компании даже проводит полное онлайн досье.





К расследованию, которое наша команда проводила более полугода, мы привлекли специалистов по кошелькам, чтобы собрать все доказательства и факты. И больше всего обличителей удивили именно финансовые показатели "С1К".





Как удалось узнать СтопКору, пользователи постоянно используют 4-5 криптоадресов со средним оборотом от $2 до $5 млн за период активности. Объемы транзакций в последние годы выросли, и теперь средний доход от комиссий компании составляет $108-400 тысяч за две недели. И это только видимые цифры через сеть TRON, а реальные масштабы деятельности могут быть значительно больше, учитывая невидимые адреса в других сетях.

Организация C1K, подконтрольная Сотниченко, занимается, по данным журналистов-расследователей, не только обменом криптовалют, но и финансовыми махинациями и легализацией теневых доходов.

В обнародованном перечне клиентов – и мошеннические колл-центры, и игорный бизнес, и крупные предприниматели, связанные с коррупцией и уклонением от налогообложения, а также коррумпированные чиновники, которым нужно легализовать свой кэш, и преступные группировки.

Но и на этом сюрпризы не завершаются, потому что, оказывается, Украина подарила Сотниченко гражданство. Однако ненадолго, потому что его паспорт гражданина Украины признан недействительным.

Почему? Потому что Сотниченко решил "забыть" о своем обещании избавиться от российского гражданства.

В руки редакции СтопКора попало одно из судебных решений, четко указывающее, что гражданство Украины аннулировано и по какой причине. Но адвокат россиянина продолжает это оспаривать и утверждает, что право на отказ было подано. Хотя факты указывают на другое. Кстати, по этой же причине загранпаспорт Сотниченко тоже сочли недействительным, отмечает Государственная миграционная служба.

Согласно данным Госреестра Пенсионного фонда от 24 года, официальный доход Сергей Сотниченко действительно получал от воинской части. Сотниченко числился такелажником группы материального обеспечения, согласно данным документов, которые разыскали представители СтопКора. По информации наших источников в военных структурах, в прошлом году Сотниченко перевели с должности такелажника на пулеметчика, а сейчас он прикреплен к одному из иностранных легионов.

И что интересно, в контракте с Минобороны, заключенном в мае 2023 года, он указан гражданином Украины, хотя уже к тому моменту, кажется, был лишен гражданства. К тому же по условиям контракта Сотниченко имел право передвигаться только в выходные и праздничные дни. Но действительно ли он соблюдал эти ограничения – вопрос риторический, учитывая, что только из дома, по данным наблюдений журналистов, он выезжал в сопровождении охраны не раньше 12-й и ехал обычно далеко не в воинскую часть.

И это – далеко не все бонусы для гражданина России.

В октябре 2023 года он получил от СНБО благодарность, позже – медаль и наградный пистолет Glock 17 Gen.5 с 10 патронами. За какие такие героические заслуги – в органах на наши запросы на этот вопрос не ответили. Похоже, единственная цель этих наград – создание образа "защитника", чтобы хоть как-то легализовать пребывание в Украине.

Подстраховывает себя наш герой и посредством удостоверения журналиста собственного информагентства и коррупционных связей, как рассказывает близкий к окружению Сотниченко человек.

"Сергей умеет выстраивать "взаимовыгодные" отношения. Его метод прост: "дай свои сбережения – я успею их провернуть и отдам плюс 30%" . Такой себе завуалированная взятка. Мол, это легкое дело, только начни, а дальше деньги текут рекой. схемы, из которой уже не так просто выйти", – констатирует источник.

Возможно, именно эта крыша помогла Сергею Сотниченко притормозить уголовное дело, которое против него возбудили 22-го года в ДБР?

По материалам производства Сергей с сообщниками при содействии работников межрегионального органа Нацполиции создал сеть незаконных конвертцентров под уже известным нам названием Crypto Finance Club или "С1К". Сеть работала от имени ООО "Проффинцентр Украина" без лицензии НБУ, привлекая связанные с Сотниченко теневые представительства в Украине и ряде других стран (включая РФ).

По свидетельству источников в правоохранительных структурах, организация обслуживает также счета, связанные наркобизнесом, в частности через систему Даркнет деятельность "подразделения" международного наркосиндиката, известного как "Химпром".

С 2017 года сеть, по данным дела, занималась отмыванием преступных денег и нелегальными криптовалютными операциями, уклоняясь от налоговых платежей и утаивая источники доходов своих клиентов. По доказательствам следствия, теневые офисы в Москве и Санкт-Петербурге регулярно обналичивались и перечисляли средства, которые, прямо или косвенно, использовались для финансирования террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

В материалах дела ДБР также фигурирует жена Сергея - Эмма Шекоян, которая указана владелицей арестованного имущества по ул. Евгения Коновальца в Киеве. Там живет и сам Сотниченко. Кстати, жена нашего героя тоже россиянка, как и ее мама Елена Саргасян. Этим женщинам удалось не просто укорениться в Киеве, но и превзойти Сотниченко и оформить гражданство.

Причем все это они провели в посольстве Украины за границей, но... не выезжая за пределы нашего государства. Это беспрецедентный случай в государственной миграционной практике, отмечают расследователи.

Это подтвердили данные их выезда за границу, которые команда СтопКора получила из источников. Надеемся, правоохранительные органы Украины тщательно расследуют обнародованные нами факты незаконного получения гражданства Украины Сотниченко и членами его семьи, создания разветвленной сети подпольных конвертцентров, подрыва экономики Украины, коррупции во властных и правоохранительных органах.















