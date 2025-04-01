Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) установило прослушку в офисе столичных адвокатов.



Об этом пишет сайт ua.news , ссылаясь на информацию источников УНН.



По данным СМИ, «прослушка» была установлена ​​в комнате для переговоров, где адвокаты обсуждали с клиентами стратегию их защиты. Причем клиенты, чьи разговоры были записаны – были подследственны самому же бюро.



Около месяца детективы НАБУ записывали и прослушивали разговоры в офисе адвокатов в центре столицы. «Прослушку» обнаружили сами адвокаты – она была вмонтирована в пол с нижнего этажа, который детективы арендовали специально для этих действий.



По информации источников, важным фактом является то, что на момент прослушивания отсутствовали какие-либо уголовные производства по адвокатам. И только после обнаружения "прослушки", в тот же день, детективы НАБУ экстренно зарегистрировали фактическое уголовное производство с фабулой о якобы вмешательстве адвокатов в электронные системы. Однако эта фабула не является подследственностью НАБУ, поскольку не является коррупционным преступлением. То есть, речь может идти не только о том факте, что детективы НАБУ действовали запрещенным способом и собирали информацию о тактике и стратегии защиты своих подследственных, но и нарушили подследственность, совершая такие действия.



Пока неизвестно, какой именно судья Высшего антикоррупционного суда разрешил запрещенное прослушивание адвокатов - готовит соответствующий запрос. Известны данные следственной группы НАБУ и прокуроров САП: фигурируют в частности Ярослав Воронежский и Федор Олейник. Оба из орбиты Андрея Калужинского, который со скандалом был уволен из НАБУ и против которого было инициировано служебное расследование.



Заметим, что защита конфиденциальной информации адвокатов является одним из краеугольных камней юридической профессии. Таким образом, такие действия детективов НАБУ могут указывать на запрещенные методы: нарушения как Конституции Украины, так и международных правовых стандартов, гарантирующих адвокатскую тайну.



Следует отметить, что адвокатская тайна является фундаментом доверия между адвокатом и клиентом. Без этого принципа невозможно обеспечить защиту граждан в суде или гарантировать справедливый процесс.



Получение конфиденциальной информации может быть использовано для манипуляций, шантажа или неправомерного давления как на адвокатов, так и на их клиентов. Это создает опасный прецедент для вмешательства государства в частную жизнь граждан. Если адвокаты не могут защитить права своих клиентов из-за незаконных действий государственных органов, это ставит под угрозу все правовое устройство страны.



Конституция Украины гарантирует каждому гражданину право на защиту и адвокатскую тайну (статья 59). Закон "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" прямо запрещает вмешательство в деятельность адвокатов и нарушение конфиденциальности их разговоров с клиентами. Подобные действия также противоречат международным стандартам, в частности Европейской конвенции по правам человека (статья 8 – право на уважение частной и семейной жизни). Какие последствия?







Крах доверия к НАБУ, которое и так балансирует на грани абсолютного недоверия со стороны украинцев согласно крайним социальным исследованиям. Учреждение, призванное бороться с коррупцией, рискует утратить легитимность, ведь его методы противоречат основным принципам права.



Международное осуждение. Подобные действия могут вызвать серьезные претензии со стороны международных организаций, таких как Совет Европы или Венецианская комиссия.



Риск для адвокатской профессии. Если подобные действия останутся безнаказанными, адвокаты окажутся под угрозой постоянной слежки, что сомневается в их способности защищать клиентов.