Депутаты партии «Слуга народа» собрали необходимое количество подписей для голосования за увольнение секретаря Киевского городского совета Владимира Бондаренко, голос которого был обнаружен на записях разговоров Комарницкого.



Об этом сообщил депутат Киевского городского совета Андрей Витренко.

Чтобы начать тайное голосование по отставке Бондаренко, необходимо было собрать 41 подпись, после чего вопрос должен быть вынесен на сессию и состоится тайное голосование.



На прошлой неделе при обсуждении повестки дня депутат от "Слуги народа" Андрей Витренко на трибуне в окружении депутатов заявил, что более 40 депутатов поставили подписи о требовании к Кличко вынести на рассмотрение вопрос о досрочном прекращении полномочий Бондаренко.



Депутаты соберутся во вторник, 8 апреля, для проведения тайного голосования по отставке Бондаренко.





Напомним, как говорится в расследовании Bihus.info. секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко и глава земельной комиссии Михаил Терентьев согласовывали повестку дня со "смотрящим" за Киевом Денисом Комарницким. Согласно обнародованным записям, Комарницкий, Терентьев и Бондаренко решали, какие вопросы нужно проголосовать на сессии Киевсовета в отношении застройщиков."Есть информация о новых коррупционных эпизодах схем Комарницкого. В них, в частности, фигурируют фамилии депутатов Киевсовета: Ясинский, Грушко, Андронов, Черный, Маленко, Банас, Иванченко, Костюшко. В случае, если вышеуказанные персонажи завтра не будут голосовать ЗА отставку секретаря Киеврады Бондаренко — это будет только еще одним подтверждением их причастности к ОПГ Комарницкого", - пишет телеграм канал Карточный офис

Напомним, НАБУ подозревает бывшего депутата Киевского городского совета Дениса Комарницкого, заместителя председателя КГГА Петра Оленича, главу земельной комиссии Михаила Терентьева в вероятных коррупционных схемах в земельной сфере в 2023-2024 годах.

Следствие считает, что Комарницкий с помощью заместителя главы КГГА и главы земельной комиссии организовал схему незаконного завладения землей в Киеве, которая заключалась в регистрации несуществующих зданий на перспективных земельных участках, чтобы получить их в обход процедуры торгов. В результате из собственности территориального общества Киева незаконно была выведена земля в центре города стоимостью 11,6 млн грн





