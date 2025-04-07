Об этом пишет политический эксперт Владимир Цыбулько на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев.

После побега Дениса Комарницкого и громкого увольнения сразу семи чиновников Киевского горсовета, в столице зависло чувство незавершенности — будто процесс очищения начался, но остановился на полпути. Это создает ситуацию, в которой непонятно, готовы ли городские власти идти до конца, или снова действуют по логике «полурешений».

Одной из ключевых фигур, которая вызывает больше всего вопросов, остается секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко. Он давно стал символом неоднозначности в киевской политике — его имя фигурирует во многих информационных скандалах, бросающих тень на имидж действующей администрации. Особенно заметна тень влияния Комарницкого, которое долгое время ассоциировалось с неформальными механизмами влияния на принятие решений в Киеве. Политическая реальность требует не только юридической чистоты, но и репутационной прозрачности, чего пока не хватает.

Кадровый резерв партии УДАР в Киеве достаточно мощный, и содержание Бондаренко выглядит как проявление инертности или стратегического страха перед большими изменениями. Это решение, очевидно, продиктовано желанием сохранить стабильность накануне местных выборов. Однако стабильность за счет неоднозначных союзов — ловушка, которая со временем лишь ослабляет позиции лидера. Когда начинается процесс очищения, его остановка превращается в политический балласт, ограничивающий возможность маневра, создающий раздражение среди избирателей и порождающий внутреннее напряжение среди союзников.

Ситуацию усложняет присутствие таких фигур, как Петр Оленич, — еще один представитель старой системы, к которому тоже накопились вопросы. Все это формирует образ нерешительной власти, которая боится решений и пытается сохранить статус-кво, утрачивая при этом инициативу.

Киев – это не просто административный центр, а политическая витрина страны. От решений столичных властей зависит не только локальный порядок, но и репутация политических игроков на общенациональном уровне.

После всего случившегося Бондаренко больше не является нейтральной фигурой — он стал символом торможения процесса. Кадровые решения – это всегда риск. Но еще больший риск — оставаться в зоне политического комфорта, давно потерявшей устойчивость.

Напомним, как говорится в расследовании Bihus.info. секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко и глава земельной комиссии Михаил Терентьев согласовывали повестку дня со "смотрящим" за Киевом Денисом Комарницким.



Согласно обнародованным записям, Комарницкий, Терентьев и Бондаренко решали, какие вопросы нужно проголосовать на сессии Киевсовета в отношении застройщиков.

Напомним, НАБУ подозревает бывшего депутата Киевского городского совета Дениса Комарницкого, заместителя председателя КГГА Петра Оленича, главу земельной комиссии Михаила Терентьева в возможных коррупционных схемах в земельной сфере в 2023-2024 годах.

Следствие считает, что Комарницкий с помощью заместителя главы КГГА и главы земельной комиссии организовал схему незаконного завладения землей в Киеве, которая заключалась в регистрации несуществующих зданий на перспективных земельных участках, чтобы получить их в обход процедуры торгов. В результате из собственности территориального общества Киева незаконно была выведена земля в центре города стоимостью 11,6 млн грн.