Киевляне зовут на митинг под Киевсовет с требованием досрочно прекратить полномочия заместителя городского головы – секретаря Киевского городского совета Владимира Бондаренко.



"Рыба гниет с головы. Не можем срезать голову, так давайте хоть вырежем эти гнилые жабры!"

Завтра в 10:00 прошу всех, кто любит Киев, найти время и прийти на Крещатик, 36”, - пишет в ФБ Аннабелла Морина.

Она сообщила, что главная цель митинга – досрочно прекратить полномочия заместителя городского головы – секретаря Киевского городского совета Владимира Бондаренко.



"Он фигурант расследования НАБУ и САП по земельной коррупции в Киевсовете, и он же правая рука нашего мэра. За эти годы Бондаренко известен своей антикиевской политикой, в частности, именно ему мы можем благодаря полной отмене заповеди природы в городе." следование BIHUS.Info.

Завтра Киевсовет будет собираться для решения единственного вопроса: досрочного прекращения полномочий Владимира Бондаренко. Без общества ничего не будет. Приходите!”, – написала Морина.



Напомним, как говорится в расследовании Bihus.info. секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко и глава земельной комиссии Михаил Терентьев согласовывали повестку дня со "смотрящим" за Киевом Денисом Комарницким.



Согласно обнародованным записям, Комарницкий, Терентьев и Бондаренко решали, какие вопросы нужно проголосовать на сессии Киевсовета в отношении застройщиков.

Напомним, НАБУ подозревает бывшего депутата Киевского городского совета Дениса Комарницкого, заместителя председателя КГГА Петра Оленича, главу земельной комиссии Михаила Терентьева в возможных коррупционных схемах в земельной сфере в 2023-2024 годах.

Следствие считает, что Комарницкий с помощью заместителя главы КГГА и главы земельной комиссии организовал схему незаконного завладения землей в Киеве, которая заключалась в регистрации несуществующих зданий на перспективных земельных участках, чтобы получить их в обход процедуры торгов. В результате из собственности территориального общества Киева незаконно была выведена земля в центре города стоимостью 11,6 млн грн.