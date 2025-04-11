Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец оказался под шквалом критики из-за систематического опровержения собственных заявлений, тотального отсутствия прозрачной коммуникации и демонстративного игнорирования обращений граждан.

Как сообщает сайт Vlasti.net, по сообщениям СМИ, комментарии на его официальном Telegram-канале закрыты, а в Facebook он полностью игнорирует обращение украинцев.

И это только верхушка айсберга.

Журналисты утверждают: Лубинец не просто уклоняется от диалога с гражданами, он систематически вводит их в заблуждение — публично распространяет непроверенную информацию, а впоследствии ее опровергает.

В некоторых случаях его заявления ставили под угрозу репутацию пострадавших и вредили самой идее защиты прав человека.

Еще один громкий скандал – кадровая политика омбудсмена. По данным журналистских расследований, Лубинец назначил руководителем своего Секретариата Ивана Вервейко — личность с неоднозначной репутацией и сомнительным прошлым.

«Как шепотом рассказывают сотрудники Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, большинство подчиненных Лубинца (более 150 человек) ежемесячно из своей зарплаты возвращает Вервейко фиксированную сумму — от 5 тыс. грн (столько должен "внести в кассу" главный специалист) до 50 тыс. грн (это такса для советников Лубинца)», — пишут журналисты.

По их подсчетам, только с декабря 2023 Вервейко якобы «обогатил» Лубинца на 20 миллионов гривен.