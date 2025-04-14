Пока одни украинцы остаются на Родине и стараются поддерживать нашу страну, другие сбежав за границу ищут способы торговать с Россией и всеми правдами и неправдами обустраивать свою зажиточную жизнь.

Об этом пишет сайт Акценты. Публикуем текст без правок и комментариев.



Речь идет об известном в узких кругах директоре туркомпании «Пилот» Михаиле Кураченко, который известен среди знакомых не своей бизнес хваткой или деловыми качествами, а склонностью к алкоголизму, словесному недержанию и дурацким выходкам. После начала полномасштабного вторжения Михаил решил паковать чемоданы и быстренько покинуть территорию Украины. Даже устроившись в США, Михаил Кураченко продолжает вести бизнес с россией и прикрываться украинским паспортом.

Дружба с россиянами превыше всего

Стоит отметить, что вести бизнес с россией Михаил Кураченко взялся еще до полномасштабного вторжения несмотря на санкции и ограничения. Несмотря на постоянные пъянки, подконтрольная ему компания «Пилот» и ее владелец были засвечены в рамках уголовных производств, открытых по ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 332-1, ст. 334 Уголовного кодекса Украины. Стоит отметить, что самому директору не хватило бы ума построить какие-либо схемы, тут прослеживается помощь людей поумнее. Еще в 2018 году правоохранители проводили следственные действия в офисах предпринимателей. Тогда Михаила Кураченко небезосновательно подозревали в том, что его компания занимается продажей нелегальных авиабилетов и переводит деньги на счета российских авиакомпаний.

Правоохранители выяснили, что должностные лица из турагентств ООО "Пилот" (основателем которой является Михаил Кураченко), ЧАО "Кий Авиа" (которая также связана с Кураченко), ООО "Украинская хендлинговая компания", ООО "Группа компаний "ВМК-Групп", ООО "Лондонская ЛТД", ЧП "Туристическое агентство" переправляли людей через государственную границу Украины на территорию оккупированного Крыма, продавая авиабилеты на рейсы российских авиакомпаний, что прямо запрещено законодательством Украины.

Эти компании получали соответствующий процент комиссионной награды за реализацию на территории Украины авиационных билетов российских авиалиний, осуществляя бронирование с использованием международных систем "Amadeus", "Sabre", "Sirena" и "Galileo". Перечисление средств осуществлялось в адрес компании "BSP Украина", созданной электронной системой взаиморасчетов с российскими авиакомпаниями.

Продолжение «банкета»

Можно было бы предположить, что обыски и уголовные производства положили конец крепкой дружбе Михаила Кураченко с россиянами, но нет. Даже сбежав в США, даже устроившись на работу в американскую компанию AD Mortgage, украинский делец продолжает обходить законодательство двух стран и вести бизнес с оккупантами. Заняться и развить собственное дело мозгов не хватило, поэтому Михаил сделал то, что умеет лучше всего – пьянствовать и пытаться подлизаться к другим.





Американская компания AD Mortgage, приютившая украинского «беженца» – это ведущий прямой кредитор, основанный в 2005 году и расположенный в Голливуде, штат Флорида, США. Компания предлагает широкий спектр ипотечных продуктов, включая традиционные, государственные и неквалифицированные ипотечные кредиты, обеспечивая 24-часовой срок рассмотрения заявок. В 2023 году AD Mortgage заняла 1472 место в рейтинге Inc. 5000, который отмечает самые быстрорастущие частные компании США.

В принципе, сама AD Mortgage, в которой обустроился Михаил Кураченко, может считаться прибежищем для россиян и всех симпатиков. Видимо, там еще любят дураков и алкоголиков, которые могут выдать секреты компании в любой момент.

Генеральным директором компании является Макс Слюсарчук. Согласно расследованию, опубликованному на сайте «Последний Бастион», компания AD Mortgage имеет российское руководство и связи с Россией. Основатель и владелец компании Макс Слюсарчук является директором русскоязычной американской палаты Южной Флориды. Его супруга, Светлана Изгашева, также занимает руководящий пост в AD Mortgage и родом из Волгограда, Россия. Супруги активно участвуют в деятельности русскоязычного сообщества во Флориде.







Даже при всем этом американской компании стоит задуматься, с кем они взялись вести дела. Ведь на подобные связи смотрят сквозь пальцы в Украине или России, а в США можно очень быстро нарваться на санкции и втоптанную в грязь репутацию, которую в бизнес-среде отмыть очень сложно даже спустя годы. А такие деятели, как Михаил Кураченко, могут надолго поставить крест на контрактах и выгодных сделках. Остатки былых связей ничего не значат, ведь многие отвернулись от Михаила после его тотальных попоек и дурацких выходок. Другие же просто поимели все, что могли с простака и оставили на обочине жизни.

Просто бизнес или коррупционное давление

Не исключено, что Михаил Кураченко смог привлечь симпатию россиян тем, что кроме успешного бизнеса компании «Пилот» с россиянами, украинец еще и продавливает нужные контракты с государственными учреждениями при помощи своей сестры, которая работает в системе украэроруха.

Семейство, по мнению знающих людей, наладило успешные схемы через фирмы-прокладки, по которым именно компания «Пилот» Михаила Кураченко получала самые выгодные контракты со странами СНГ. Причина проста – с другими компаниями, благодаря коррупционной схеме, никто не мог заключить вообще никаких контрактов.

Пристрастие к алкоголю, длинный язык и политический след

К своему сожалению, Михаил Кураченко имеет давнее пристрастие к алкоголю, которое с годами только растет. Многие знают, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Так, Михаил Кураченко после очередного бокала очень любит хвалиться тем, что активно участвует в украинской политике. Даже приложил руку к избранию довольно известных депутатов в Верховную раду. Видимо, пристрастие к рюмке не позволило Михаилу Кураченко самому пойти дальше директора компании «Пилот», но «беженец» очень любил похваляться тем, что помог пройти в парламент соратнику Петра Порошенка Артуру Герасимову.

Неизвестно, знает ли сам нардеп об этой услуге, но среди знакомых Михаил Кураченко не раз хвалился тем, что именно он сделал Артура Герасимова – народным депутатом Украины.

После ряда скандалов, коррупционных схем, пьяной болтовни и сплетен у Михаила Кураченко остается все меньше партнеров и компаньонов. Видимо поэтому ему теперь приходится отчаянно цепляться за работу в американской компании из которой его точно погонят, как только более подробно узнают о деятельности своего украинского протеже. Ведь после очередного застолья секреты американского бизнеса могут стать достоянием всего интернета, так как нельзя доверять коммерческие тайны человеку, который по «пьяной лавочке» может вывалить все первому встречному.