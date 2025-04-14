В 2012 году Игорь Опадчий был замечен журналистами в качестве организатора платного митинга против одного из своих оппонентов на парламентских выборах, тогдашнего секретаря Киевсовета Галины Гереги.

Как отмечает общественное движение "Честно", летом 2013 года оказалось в центре строительного скандала. Жители Березняков обвинили Опадающего в лоббировании строительства торгового центра вместо сквера по улице Серафимовича, 6а в Днепровском районе. Киевсоветом был заключен договор аренды земельного участка с ООО "Тельбин Ива", в лице гендиректора Валерия Ищенко, нардепа от "Солидарности".

Через два года он попал в очередной скандал. В этот раз жители уже Лесного массива обвинили депутата в сговоре с "Киевгорстроем", а точнее в том, что он подыгрывает застройщику, который собирался продолжать незаконное строительство на улице Киото, хотя раньше киевлянам было обещано построить на этом месте спортивную площадку. Он, кстати, все-таки был построен, но не там, где его планировали устанавливать.