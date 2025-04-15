



По данным следствия, начальник отдела по предпринимательству Деснянской райгосадминистрации Василий Биньковский требовал от предпринимателей 120 тысяч гривен за то, чтобы "закрыть глаза" на торговлю алкоголем без лицензии. Иначе угрозы проверками, штрафами и фактически блокировкой деятельности.

Вместо того чтобы бороться с нелегальным бизнесом, чиновник выбрал другую модель: кто платит, тот работает. Но эта схема на этот раз дала сбой — Биньковский был задержан прямо во время передачи денег.





Самое интересное в этой истории – не сумма взятки, а связи. Как оказалось, следователи установили: Биньковский бездействовал сам. Коррупционная ниточка ведет к заместителю председателя Деснянской РГА Николаю Загуменному. Но это еще не конец цепочки. Николай Загуменный — отец Дмитрия Загуменного, занимающий должность руководителя аппарата Киевской городской государственной администрации. То есть речь идет о целой вертикали влияния, которая охватывает как районные, так и городские власти. И, по логике, именно эта вертикаль годами позволяла существование подобных "договорняков".

Что не так с реформой госслужбы

Этот случай стал еще одним примером того, как вместо реальной борьбы с теневой экономикой чиновники сами ее возглавляют. Официально в Киеве борются с нелегальной торговлей, а на самом деле используют эту борьбу как инструмент для обогащения.

Когда антикоррупционная риторика остается на бумаге, а на местах работает "по понятиям", доверие к власти падает. А вот пока одни "крышуют", другие молча считают прибыль.