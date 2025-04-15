В столице новый коррупционный скандал - чиновник из Деснянской РГА попался на взятке за "незамечание" торговли подакцизным товаром. Но дело имеет продолжение: ниточки ведут к целой чиновничьей династии.

Деньги вместо контроля: чем занимался чиновник РГА Василий Биньковский


По данным следствия, начальник отдела по предпринимательству Деснянской райгосадминистрации Василий Биньковский требовал от предпринимателей 120 тысяч гривен за то, чтобы "закрыть глаза" на торговлю алкоголем без лицензии. Иначе угрозы проверками, штрафами и фактически блокировкой деятельности.

Вместо того чтобы бороться с нелегальным бизнесом, чиновник выбрал другую модель: кто платит, тот работает. Но эта схема на этот раз дала сбой — Биньковский был задержан прямо во время передачи денег.

Самое интересное в этой истории – не сумма взятки, а связи. Как оказалось, следователи установили: Биньковский бездействовал сам. Коррупционная ниточка ведет к заместителю председателя Деснянской РГА Николаю Загуменному. Но это еще не конец цепочки.

Николай Загуменный — отец Дмитрия Загуменного, занимающий должность руководителя аппарата Киевской городской государственной администрации. То есть речь идет о целой вертикали влияния, которая охватывает как районные, так и городские власти. И, по логике, именно эта вертикаль годами позволяла существование подобных "договорняков".

Что не так с реформой госслужбы

Этот случай стал еще одним примером того, как вместо реальной борьбы с теневой экономикой чиновники сами ее возглавляют. Официально в Киеве борются с нелегальной торговлей, а на самом деле используют эту борьбу как инструмент для обогащения.

Когда антикоррупционная риторика остается на бумаге, а на местах работает "по понятиям", доверие к власти падает. А вот пока одни "крышуют", другие молча считают прибыль.