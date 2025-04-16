Национальное антикоррупционное бюро расследует возможное хищение бюджетных средств при ремонте госпиталя ветеранов войны в Киевской области. Главным фигурантом дела, по данным телеграмм-канала "Обличитель" , является первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.





Об этом пишет сайт Стопкор.



В апреле 2024 года глава Киева публично обратился в НАБУ с призывом проверить расходы на ремонт медучреждения, однако, по информации "Обличителя", сам фигурант вероятных злоупотреблений - его заместитель. Подрядчиком, выполнявшим работы, было выбрано ООО "Абсолют Климат". Возглавляет компанию Вячеслав Березовский, которого источник называет другом Поворозника. По данным журналистов, он неоднократно посещал заммэра в помещении КГГА.



Кроме того, по делу фигурируют директор госпиталя Александр Борисов, должностница, которая отвечала за проведение тендеров — предположительно, речь идет об Елене Пономаревой, а также директор департамента здравоохранения Валентина Гинзбург. По информации телеграмм-канала, внутренний аудит выявил возможные нарушения уже после завершения тендерных процедур, заключения договоров и начала расследования НАБУ.

Напомним, в марте 2024 года киевские власти попали в очередной коррупционный скандал, пытаясь сделать доброе дело для военных. маломобильных пациентов. Но в итоге инициатива обернулась затягиванием сроков, отменой тендеров и злоупотреблениями на закупках.





Фактически на обновление госпиталя ушло 1,1 млрд. грн. Это рекордная сумма для капремонта медучреждения — более половины всех средств, направленных на строительство, реставрацию и реконструкцию медицинских объектов в 2023 году. Для сравнения: программа "Защитник Киева" имела финансирование на уровне 1,09 млрд грн, но была скорректирована под давлением общества после начала акций "Деньги на ВСУ".

Аналитики узнали смету ремонта госпиталя только по запросу народного депутата. Выяснилось, что на стройматериалы из всей суммы потратили 629 млн грн - при этом их стоимость завысили в 2,4 раза, по данным издания "Наши деньги". Торги проводились по упрощенной процедуре, разрешенной в условиях военного положения: без конкуренции, с единственным участником. Им стало ООО "Абсолют-Климат" — подрядчик, резко возросший в подрядах от КГГА: со 160–200 млн грн в год в 2018–2020 годах до 1,6 млрд грн только в 2023-м.





Отсутствие открытого доступа к смете, специфические условия участия в тендере (ISO-сертификаты по охране труда, экологии, антикоррупции и инженерной сертификации) — все это создавало заточку под конкретного исполнителя. Хотя это не прямое нарушение, но, как пояснили в Dozorro, такие требования часто ограничивают круг конкурентов.

Главный врач госпиталя Борис Борисов защищает проект и говорит, что ремонт действительно улучшит доступность и удобство для пациентов. Он ссылается на новые нормы ДБН по инклюзии, которые вступили в силу с 2021 года.

Ремонт осуществлялся в рамках программы "Здоровье киевлян", финансируемой из городского бюджета - именно оттуда идут средства на все виды ремонтов в коммунальных больницах, закупку лекарств, оборудование, содержание скорой помощи. В 2023 году только на капремонты было направлено 1,849 млрд грн — то есть, проект в Пуще забрал большую часть всего годового бюджета на такие работы.

После волны критики Департамент внутреннего финансового контроля и аудита КГГА провел проверку. Выявили ряд нарушений. В частности, заказчик работ уже устранил затраты на сумму 820 тыс. грн, установив ранее смонтированное оборудование и предоставив исправленную документацию. Еще более 102 млн грн затрат удалось избежать путем досрочного расторжения договора с "Абсолют-климатом" на капремонт фасадов, кровли и замену окон.