Правоохранители вручили подозрение заместителю главы КГГА Владимиру Прокопиву. Согласно информации следствия, он причастен в организации схем переправки уклонян в Европу.

По информации СМИ, Прокопива подозревают в организации схем переправки уклончан в Европу. В октябре 2024 года он уже попадал в коррупционный скандал: у его семьи нашли много объектов коммерческой и жилой недвижимости сомнительного происхождения.









Напомним, Прокопов также является фигурантом коррупционных расследований. В 2024 году журналисты Bihus.Info заявили, что у его семьи есть большое количество объектов коммерческой и жилой недвижимости.





Журналисты уточняют, что в городской совет Прокопов пришел из бизнеса, много лет был помощником народных депутатов, в частности, Петра Порошенко.

«Поэтому во властные круги он попал небедным человеком: семья имела дом и квартиру в столице, новые автомобили, средства на счетах и ​​т.д. Но именно через 10 лет Прокопива на топ-должностях активы чиновника и близких ему людей по количеству и качеству совершили космический рывок», — говорится в материале.



Владимир Прокопов - депутат Киевсовета с 2014 года. Он полтора года возглавлял земельную комиссию (2014-2015), также являлся секретарем городского совета (2015-2019), а с 2021 года стал заместителем председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий.











