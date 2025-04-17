Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Мариковский зарабатывает миллионы гривен на государственных подрядах за мониторинг телемарафона и украинских СМИ . Его компания ежегодно получает все большие суммы из бюджета, а сам нардеп стал фигурантом уголовного производства из-за ложного декларирования состояния.



Пишет сайт Апостроф.

Как сообщает OBOZ.UA, компания "Медиатека", конечным бенефициаром которой является Мариковский, в 2024 году имела общий доход более чем в 10 млн грн, из которых 9,1 млн составили именно государственные закупки. В 2025 только одно госпредприятие — Центр защиты информационного пространства Украины — заключило договор с фирмой нардепа на сумму 12,2 млн грн. Услуги включают в себя мониторинг 10 телеканалов, 50 печатных СМИ и более 1000 онлайн-ресурсов. За отдельный еженедельный отчет по телемарафону компании заплатят еще 258 тыс. грн. Для сравнения, в 2019 году за те же услуги госпредприятие платило в десять раз меньше — 720 тыс. грн.

В 2025 году "Медиатека" выиграла тендер на сумму 240 тыс. грн от Центра гуманитарного разминирования, где обязалась готовить еженедельные отчеты о упоминаниях в медиа. Согласно анализу тендеров, компания Мариковского часто предлагает высокую цену, однако выигрывает благодаря формальным основаниям — отклонение предложений конкурентов из-за несоответствия технической документации. К примеру, в тендере "Укрэнерго" фирма "Семантрум" предлагала мониторинг за 478 тыс. грн, однако победу одержала "Медиатека" с ценой 703,3 тыс. грн. Во многих тендерах она была единственным участником, полностью устранявшим конкуренцию.

При этом сам нардеп, судя по декларации, имеет довольно скромные официальные доходы. В 2024 году он задекларировал среднюю зарплату в 62,2 тыс. грн в месяц, два кредита и сбережения менее 6 тыс. грн. грн. Его жена зарабатывает как ФЛП и получает социальные выплаты, а также помощь от иностранных граждан. В 2021 году Мариковский стал владельцем дома на 163 кв.м в закрытом городке Green Wood Club в Козине — одной из самых дорогих локаций под Киевом. На рынке аналогичная недвижимость стоит от 16,7 млн. грн., но депутат задекларировал покупку за 4,5 млн. грн.

В декларации ранее также фигурировали 32 биткоина, которые нардеп якобы получил в 2019 году. Facebook, в 2020 году допустивший "существенные неточности" в декларации.

На этом фоне компания Мариковского продолжает заключать государственные контракты. Эксперты подвергают сомнению целесообразность расходования более 12 млн грн из бюджета на мониторинг, который можно организовать дешевле — через ИТ-продукты или внутренние коммуникационные службы государственных органов. OBOZ.UA направил соответствующие запросы в госучреждения, заключившие соглашения с "Медиатекой".





