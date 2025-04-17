После внутреннего аудита капремонта Госпиталя ветеранов столичные власти выявили масштабные нарушения. В центре следствия – первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник. По данным политолога Владимира Цыбулько, это может быть только началом крупного антикоррупционного расследования.

В апреле 2024 года Киевская городская государственная администрация обнародовала результаты аудита, проведенного в рамках капитального ремонта одного из главных медицинских учреждений для ветеранов. Проверка выявила финансовые нарушения на сотни миллионов гривен. Материалы уже переданы в НАБУ, следствие продолжается.

Паворозник под прицелом: «теневой куратор» здравоохранения

По данным из политических кругов, особое внимание приковано Николаю Поворознику — первому заместителю председателя КГГА, который уже много лет курирует медицинскую сферу столицы. Именно в этой области сосредоточены значительные объемы бюджетных ассигнований.

Главным подрядчиком выступило ООО «Абсолют Климат», директор которого, Вячеслав Березовский, имеет давние отношения с Поворозником и неоднократно бывал у него на Крещатике, 36.

В фокусе — связи и влияния: кто кого крошит в КГГА



Политолог Владимир Цыбулько отмечает, что Поворозник уже давно не просто чиновник — он превратился в влиятельного игрока. Его считают преемником известного бизнесмена Дениса Комарницкого, ранее контролировавшего многие процессы в столице. По кулуарной информации именно Комарницкий много лет продвигал Поворозника по ступеням карьеры, а сейчас передал ему часть влияния.



Обыски, политические расписания и ожидания нового фильма от Bihus.Info

16 апреля НАБУ снова провело обыски в стенах КГГА. Следователи ищут доказательства по делу о злоупотреблениях при ремонтах медучреждений. В то же время в СМИ распространяются слухи: готовится третий фильм-расследование от Bihus.Info, и одним из главных персонажей в нем станет "Поворозник".

Станет ли Поворозник полноценным фигурантом уголовного производства или наоборот — еще больше укрепит свою позицию в столичной вертикали — покажет время. Одно понятно уже сейчас: Киевские власти переживают не просто скандал, а возможный излом влияний на самом высоком уровне.