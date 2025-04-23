21 апреля Национальный банк Украины (НБУ) одобрил опосредованное приобретение владельцем группы "ТАС" Сергеем Тигипко 100% акций "Идея Банка".



Об этом сообщается в биржевом сообщении продавца – польского Getin Holding SA во вторник.



"Таким образом, выполнено еще одно условие для перехода права собственности на акции "Идея Банк" Украина, предусмотренное в договоре", – заявили в Getin Holding.

Соглашение на $34 миллиона стало неожиданным финалом длительной борьбы за этот актив, который раньше пытались приобрести даже такие игроки, как Томаш Фиала и Ринат Ахметов.



Новый банк в портфеле Тигипко

Национальный банк Украины официально согласовал приобретение Сергеем Тигипко Idea Bank — финансового учреждения, которое уже не первый год являлось объектом интереса крупных инвесторов. Сумма сделки составила $34 миллиона. Продавцом выступила польская группа Getin Holding SA, которой владеет известный польский финансист Лешек Чарнецкий.

Бывшие претенденты - тяжеловесы рынка

Стоит напомнить, что Idea Bank неоднократно находился в поле зрения таких бизнесменов, как Томаш Фиал (CEO инвестгруппы Dragon Capital) и Ринат Ахметов. Однако финальная точка в переговорах поставлена ​​только сейчас — и не в их пользу.

Что означает это соглашение для рынка

Этот шаг может значительно усилить позиции Тигипко в банковской системе Украины. Idea Bank – это не только бренд, но и клиентская база, инфраструктура и отлаженные бизнес-процессы, которые теперь могут быть интегрированы в общую систему бизнес-активов Тигипко.

Соглашение, одобренное Нацбанком, открывает новый этап в развитии банковского ландшафта Украины. Наблюдатели ожидают, что это может повлиять на конкуренцию среди средних банков, а также активизировать процессы слияния и поглощения в 2025 году. При чем здесь Порошенко





Ранее СМИ сообщали, что Петр Порошенко и Сергей Тигипко заподозрены во взаимовыгодном союзе, ведь пятый президент мог фиктивно продать свой завод "Кузница на рыболовном" банкире.

Такую информацию даже проверяла НАПК. Это было обусловлено тем, что Порошенко имел целью получать неправомерную выгоду по закупкам в сфере обороны, поскольку в должности президента он осуществлял полномочия главнокомандующего Вооруженными силами Украины.



Также в 2019 году Государственное бюро расследования расследовало дело Петра Порошенко о продаже завода "Кузница на Рыболовном" бизнесмену Сергею Тигипко. В частности, следователи ДБР считали, что это было отмывание денег.

Такое мнение высказал журналист-расследователь, автор видеоблога "Право на правду" Дмитрий Гнап в прямом эфире 24 канала.

Гнап отметил, что Порошенко за приобретение судостроительного завода "Кузница на Рыболовном" в Киеве Тигипко заплатил 286 миллионов долларов.

"По мнению следователей ДБР, таких денег у Тигипко не было. С другой стороны, вы слышали, чтобы в стране после войны покупали заводы за сотни миллионов долларов? В Украине сейчас сложная ситуация, кризис, поэтому за такие деньги заводы сейчас не продаются", – ответил журналист-расследователь.

По его словам, именно поэтому следователи ДБР выдвинули версию, что это было отмывание средств.





