Противостояние между адвокатским сообществом и Национальным антикоррупционным бюро Украины набирает политический вес.

Об этом пишет сайт NTA . Публикуем текст без поправок и комментариев.



Комитет защиты прав адвокатов Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ) обнародовал жесткое заявление в ответ на серию материалов «Зеркала недели», которые ссылаются на источники в НАБУ и касаются так называемого «дела адвокатов-хакеров».

В НААУ назвали эти публикации частью «системной медийной кампании», целью которой является дискредитация адвокатуры, подорвание ее конституционных гарантий и содержащая признаки коммерческого интереса. Особое возмущение вызвало то, что в ответ на правовую позицию НААУ по поводу незаконного прослушивания офиса адвокатов по делу «НАБУгейт» — именно НАБУ и приближенные к нему медиа развернули атаку на Ассоциацию.

«Сам факт размещения статьи и ее системное продвижение по отдельным новостям содержит признаки противоправного давления на конституционный институт, — говорится в официальном заявлении Комитета.

В НААУ заявляют, что действия НАБУ выходят за пределы закона: речь идет о попытках обойти адвокатскую тайну, прослушивание офисов адвокатов, обыски без надлежащих юридических оснований и последующую их легализацию через суд. По инициативе НААУ было открыто уголовное производство, которое сейчас расследует ДБР.

Председатель Комитета Евгений Солодко прямо связывает волну негативных публикаций с попыткой НАБУ отвлечь внимание от собственных нарушений:

«Это им незадекларированные криптоденьги на счетах некоторых детективов такую ​​смелость предоставили? Побежал ли детектив Аршавин за границу? Об этом – тишина. Зато адвокатура должна всегда», — написал он на своей странице в Facebook .

НААУ также обратилась в правоохранительные органы с запросом о возможных договорных отношениях между следственными структурами НАБУ и «Зеркалом недели», распространившими информацию. Комитет рассматривает представление заявления о совершении преступления группой лиц, причастных к медийной кампании.

Ранее сообщалось , что НАБУ установило прослушивание в офисе столичных адвокатов. «Прослушка» была установлена ​​в комнате для переговоров, где адвокаты обсуждали с клиентами стратегию их защиты. Причем клиенты, чьи разговоры были записаны – были подследственны самому же НАБУ. В НАБУ называют эту группу адвокатов «самыми влиятельными в стране», из-за участия которых детективы теряют ключевые доказательства по громким делам. Именно это, вероятно, объясняется почему НАБУ лично расследует дело против адвокатов по статье (376-1 Уголовного кодекса), которая не подследна антикоррупционному блоку, поскольку не содержит ни коррупции, ни ущерба государству, ни высокопоставленных должностных лиц.

Напомним, в марте Совет Европы принял Конвенцию о защите адвокатов. Украина может стать одной из первых подписавших ее стран.