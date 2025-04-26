В День траура по погибшим высокопоставленный чиновник организовал празднование прямо на коммунальной территории. Журналисты попали на празднование и обнародовали эксклюзивные кадры с места событий.



"В то время, как подростки оплакивали погибшего друга в Святошинском районе, Поворозник собрал едва ли не всех чиновников КГГА «на шашлыки». Поворозник на своем посту заместителя с 2017 года. Он контролирует ключевой департамент экономики и районные администрации столицы. В прошлом году он фигурировал по делу о хищении для хищений сотен. тайно попали на день рождения в Поворозник и сняли всех гостей", - написали журналисты.



Напомним, НАБУ провело обыски в стенах КГГА. Следователи ищут доказательства по делу о злоупотреблениях при ремонтах медучреждений. В то же время в СМИ распространяются слухи: готовится третий фильм-расследование от Bihus.Info, и одним из главных персонажей в нем станет "Поворозник".

