В Киеве возник скандал после того, как стало известно об организации вечеринки чиновниками КГГА в день траура по погибшим. Мероприятие было проведено на коммунальном объекте в Вышгороде в рабочее время.

Политический аналитик Валентин Гладких прокомментировал скандал с вечеринкой чиновников КГГА в день траура.

По его словам, ситуация выглядит неприлично и нуждается в служебном расследовании, написал он у себя в Facebook .

"Посиделки происходили в рабочее время... Может оказаться, что все присутствующие странным образом взяли себе отгул в этот день. А может это вообще и никакое не празднование было, а рабочее совещание - выездное заседание? В бутылках из-под виски должно быть ситро "Буратино" было или "Боржоми". расследование с отстранением на время его проведения всех фигурантов, включая руководство объекта, на котором происходило застолье.

Однако, учитывая, что за столом присутствовали едва ли не все руководители города – их отстранение может парализовать жизнь столицы, куда же киевлянам без их бережного провода - в смысле пафосных сообщений в социальных сетях.

Более того, учитывая, что большинство из присутствующих (если верить журналистам) уже являются фигурантами уголовных расследований по коррупции и служебным злоупотреблениям, видимо не стоит рассчитывать на то, что из-за такой мелочи как застолье в рабочее время на коммунальном объекте в день траура по погибшим жителям. с занесением в личное дело сами себе выпишут или премии месячной лишат. Хотя на самом деле, за такие пиры во время чумы надо увольнять чиновников без колебаний.

Напомним, в День траура по погибшим Николай Поворозник организовал празднование прямо на коммунальной территории. Журналисты попали на празднование и обнародовали эксклюзивные кадры с места событий.

Напомним, НАБУ провело обыски в стенах КГГА. Следователи ищут доказательства по делу о злоупотреблениях при ремонтах медучреждений. В то же время в СМИ распространяются слухи: готовится третий фильм-расследование от Bihus.Info, и одним из главных персонажей в нем станет Поворозник.