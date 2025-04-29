В Киеве во время Дня траура по погибшим в результате российского удара, нанесенного 24 апреля, первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник вместе с другими чиновниками КГГА праздновал день рождения в рабочее время.
Согласно расследованию, которое провел Informer, корпоратив был проведен на коммунальной территории Вышгородского "Водоканала". Он находится на берегу Киевского моря.
Журналисты напомнили, что 25 апреля в Киеве объявили Днем траура по 12 погибшим в Святошинском районе столицы в результате российского удара. Именно в этот день чиновники КГГА устроили праздник.
Журналисты выяснили, что на день рождения к Поворознику пришли:
- руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный;
- заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп;
- директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Дмитрий Науменко;
- заместитель председателя КГГА по земельным вопросам Владислав Андронов;
- заместитель мэра Петр Пантелеев;
- заместитель мэра Валентин Мондриевский;
- заместитель мэра Анна Старостенко;
- директор Департамента финансов исполнительного органа КГГА Владимир Репик;
- пресс-секретарь мэра Оксана Зиновьева;
- начальник управления аналитического обеспечения городского головы Алексей Комаров.
Также телеграмма канал "Джокер" опубликовал кадры с "празднованиями" подчиненных Поворозника в Управлении туризма КГГА.
"Напивались настолько, что не могли стоять на ногах", – пишут авторы канала.
Напомним, НАБУ провело обыски в стенах КГГА. Следователи ищут доказательства по делу о злоупотреблениях при ремонтах медучреждений. В то же время в СМИ распространяются слухи: готовится третий фильм-расследование от Bihus.Info, и одним из главных персонажей в нем станет "Поворозник".