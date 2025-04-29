В Киеве во время Дня траура по погибшим в результате российского удара, нанесенного 24 апреля, первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник вместе с другими чиновниками КГГА праздновал день рождения в рабочее время.

Согласно расследованию, которое провел Informer, корпоратив был проведен на коммунальной территории Вышгородского "Водоканала". Он находится на берегу Киевского моря.

Журналисты напомнили, что 25 апреля в Киеве объявили Днем траура по 12 погибшим в Святошинском районе столицы в результате российского удара. Именно в этот день чиновники КГГА устроили праздник.

Журналисты выяснили, что на день рождения к Поворознику пришли:

руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный;

заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп;

директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Дмитрий Науменко;

заместитель председателя КГГА по земельным вопросам Владислав Андронов;

заместитель мэра Петр Пантелеев;

заместитель мэра Валентин Мондриевский;

заместитель мэра Анна Старостенко;

директор Департамента финансов исполнительного органа КГГА Владимир Репик;

пресс-секретарь мэра Оксана Зиновьева;

начальник управления аналитического обеспечения городского головы Алексей Комаров.

Также телеграмма канал "Джокер" опубликовал кадры с "празднованиями" подчиненных Поворозника в Управлении туризма КГГА.

"Напивались настолько, что не могли стоять на ногах", – пишут авторы канала.





Напомним, НАБУ провело обыски в стенах КГГА. Следователи ищут доказательства по делу о злоупотреблениях при ремонтах медучреждений. В то же время в СМИ распространяются слухи: готовится третий фильм-расследование от Bihus.Info, и одним из главных персонажей в нем станет "Поворозник".